Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı

Öğrenci (AA) "ZORUNLU LİSE EĞİTİMİNİ ÇALIŞIYORUZ" 12 yıllık eğitimin tasarlandığı dönemle bugünü aynı şekilde değerlendirmek mümkün değil. Bilgiye erişim artık çok hızlı; çocuklar sosyal medyadan, internetten, televizyondan, hatta yapay zekâdan öğreniyor. Hazır bulunuşlukları yükseldi. Zorunlu eğitimi tamamlama yaşımız 18-19 bandında. Mezun olduktan sonra 1 yıl sınava hazırlanan genç 20 yaşına geliyor, üniversiteyi bitirdiğinde 24-25'e ulaşıyor, işe başladığında ortalama 26 yaşa gelmiş oluyor. Bu tabloyu tüm dünyada tartışıyorlar; biz de dikkatle izliyoruz. İngiltere'de veya başka ülkelerde 16 yaşında üniversiteye giden çocuklar var; bizde de erken başarı gösteren öğrencinin bu imkâna sahip olması gerekir.

Öğrenci (AA) "ÖNCE ALTYAPI OLUŞMALI" Zorunlu eğitim süresine ilişkin iyileştirmeler veya düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı. Kamuoyunda konuşulan modeller bize ait bir taslak değil. 4+4+3+1 veya 4+4+2+2 gibi seçeneklerin uygulanabilmesi için mesleki eğitim altyapısının, öğretmen normlarının, kız çocuklarının okullaşma verilerinin hazırlıkları tamamlanmalı. Tedbirleri almadan hiçbir değişiklik yapılmaz.

Öğrenci (AA) "BİLSEM SAYISI AZALACAK" Çok fazla BİLSEM vardı. Burayı bir masaya yatıralım dedik ve azaltıyoruz. Müsteşarken başladığımız, TÜBİTAK'la ortak yerli zekâ testi vardı. Türkiye'deki akademisyenlerle yerli ve milli bir zekâ testi geliştirdik. Şimdi onu mesela revize edip ihraç etmeyi düşünüyoruz.

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) (AA) EK ATAMA OLACAK MI?



2024 KPSS ile 2025 yılında ek atama yapılması mevzuat açısından mümkün değil. Böyle bir işlem hukuki olarak yapılamaz.