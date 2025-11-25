Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maçta daha 3 puan mücadelesi veriyor. Rams Park'ta Union Saint-Gilloise'yi ağırlayan Cimbom'da tek hedef 3 puanla sahadan ayrılmak. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Union SG maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada düdüğü İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Jose Maria Sanchez çalıyor.
CANLI TAKİP
Galatasaray - Union SG maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sar a, Icardi, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz
UNION SG: Scherpen, Sykes, Burgess, Mac Allister, Khalaili, De Perre, Zorgane, El Hadj, Florucz, David, Niang
ASLAN'IN PERFORMANSI
Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvasında doğrudan 36 takımlı lig aşamasında yer alan sarı-kırmızılı takım, sezona istediği gibi başlayamadı ve ilk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Ancak Galatasaray, ikinci karşılaşmada Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup ederek çıkış yakaladı. Bu sonuçların ardından Bodo/Glimt karşısında 3-1 ve Ajax deplasmanında 3-0'lık galibiyetler geldi. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda topladığı 9 puanla 5. haftaya 9. sırada giriş yaptı.
UNION SAINT-GILLOISE'IN DEVLER LİGİ SERÜVENİ
Union SG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 yenerek başladı. Ancak devam eden süreçte İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya'dan Inter'e iç sahada 4-0'lık sonuçlarla boyun eğdi. Son karşılaşmada Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 kaybeden Belçika ekibi, topladığı 3 puanla 28. sırada yer aldı.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Galatasaray cephesinde karşılaşma öncesi önemli oyuncular kadroda yer alamayacak. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo sakatlık nedeniyle sahada olmayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti nedeniyle forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunamayacak.
JAKOBS SARI KART SINIRINDA
Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, kart sınırında yer alıyor ve sarı kart görmesi halinde Monaco deplasmanında forma giyemeyecek.
DİKKAT ÇEKEN İÇ SAHA PERFORMANSI
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. İç sahadaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 24 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak 24 galibiyet ile 9 beraberlik elde etti.
AVRUPA'DA TARİHİ HEDEF
Galatasaray, Union SG karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında dört maç üst üste kazanma başarısına ulaşacak. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında alınan galibiyetler sonrası Sarı-kırmızılılar 13 yıl aradan sonra üst üste üç galibiyet elde ederek tarihi bir eşikte bulunuyor.
1 NUMARALI KUPADA İLK KEZ MÜCADELE EDİYOR
Belçika temsilcisi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkını elde etti. Geçen sezon 90 yıl sonra Belçika Ligi şampiyonluğuna ulaşan takım, organizasyona doğrudan katılım sağladı.
AVRUPA KARNESİ KÖTÜ
Union SG, Avrupa kupalarında çıktığı son 7 maçın 5'ini kaybetti. Bu süreçte Avrupa Ligi'nde Rangers'a 2-1 yenilen ekip, sonrasında Ajax ile eşleşti. İç sahada 2-0 kaybeden Union SG, deplasmanda 2-1 kazanmasına rağmen elendi. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçında PSV'yi 3-1 mağlup eden Belçika ekibi, devamında Newcastle ve Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e 3-1 yenildi. Aldığı iki galibiyetin tamamı deplasmanda geldi.
EN FAZLA GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM
Union SG, turnuvada Ajax'ın ardından Kopenhag ile birlikte en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Belçika temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü.
LİGDE LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Union SG, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yenerek sahadan üç puanla ayrıldı. Promise Akinpelu ve Alexander Florucz'un golleriyle kazanılan maç sonrası 36 puana ulaşan takım liderlik koltuğunda yer alıyor.
GALATASARAY 333. KEZ AVRUPA SAHNESİNDE
Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 333. maçına çıkacak. 1956'dan bu yana 37 farklı ülkenin 113 ekibiyle karşılaşan Galatasaray, bu maçların 119'unu kazandı, 124'ünü kaybetti ve 89'unu beraberlikle tamamladı. Rakip ağlara 459 gol gönderen sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. SEZON
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar turnuvada 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan katılım sağladı. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında yer alıyor.
162. ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜCADELESİ
Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi toplamında 161 maç oynadı ve Union SG karşılaşmasıyla 162. kez sahaya çıkacak. Bu süreçte 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşandı.
İÇ SAHADA GÜÇLÜ PERFORMANS
Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada çıktığı 164 maçta 79 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 yenilgi elde etti. 98 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında ise 46 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşandı.
AVRUPA'DA SON DÖNEMDE KAYBETMEYEN BİR GRAFİK
Sarı-kırmızılı takım, UEFA organizasyonlarında sahasında son 21 maçın 18'inde yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alındı. Son 7 maçta ise 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde edildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 22 MAÇ İSTATİSTİĞİ
Galatasaray, turnuvada çıktığı son 22 grup/lig aşaması maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
UNION SG İLE İLK KARŞILAŞMA
Galatasaray, Avrupa arenasında ilk kez Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge ile mücadele etmişti.
BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET ARAYIŞI
Galatasaray, Belçika ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, yarınki maçla bu istatistiği değiştirmeyi hedefliyor.
UNION SG'NİN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI
Union SG, bugüne kadar Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe ile eşleşti. Üç maçın birini kazanan Belçika temsilcisi, iki kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda iki gol kaydeden Union SG, kalesinde beş gol gördü.