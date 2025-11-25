Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv) GALATASARAY 333. KEZ AVRUPA SAHNESİNDE Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 333. maçına çıkacak. 1956'dan bu yana 37 farklı ülkenin 113 ekibiyle karşılaşan Galatasaray, bu maçların 119'unu kazandı, 124'ünü kaybetti ve 89'unu beraberlikle tamamladı. Rakip ağlara 459 gol gönderen sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gol gördü.

Okan Buruk (Takvim.com.tr Foto Arşiv) ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. SEZON Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar turnuvada 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan katılım sağladı. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında yer alıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım arasına girmek istiyor (Takvim.com.tr Foto Arşiv) 162. ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜCADELESİ Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi toplamında 161 maç oynadı ve Union SG karşılaşmasıyla 162. kez sahaya çıkacak. Bu süreçte 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşandı.

Galatasaray Rams Park'taki serisini sürdürmek amacında (Takvim.com.tr Foto Arşiv) İÇ SAHADA GÜÇLÜ PERFORMANS Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada çıktığı 164 maçta 79 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 yenilgi elde etti. 98 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında ise 46 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşandı.