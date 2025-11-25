PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maçta daha 3 puan mücadelesi veriyor. Rams Park'ta Union Saint-Gilloise'yi ağırlayan Cimbom'da tek hedef 3 puanla sahadan ayrılmak. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Union SG maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada düdüğü İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Jose Maria Sanchez çalıyor.

CANLI TAKİP

Galatasaray - Union SG maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray son Şampiyonalr Ligi maçında Ajax'ı yendi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Galatasaray son Şampiyonalr Ligi maçında Ajax'ı yendi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

İLK 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sar a, Icardi, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz

UNION SG: Scherpen, Sykes, Burgess, Mac Allister, Khalaili, De Perre, Zorgane, El Hadj, Florucz, David, Niang

Leroy Sane (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Leroy Sane (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ASLAN'IN PERFORMANSI

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvasında doğrudan 36 takımlı lig aşamasında yer alan sarı-kırmızılı takım, sezona istediği gibi başlayamadı ve ilk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Ancak Galatasaray, ikinci karşılaşmada Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup ederek çıkış yakaladı. Bu sonuçların ardından Bodo/Glimt karşısında 3-1 ve Ajax deplasmanında 3-0'lık galibiyetler geldi. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda topladığı 9 puanla 5. haftaya 9. sırada giriş yaptı.

Roland Sallai (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Roland Sallai (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

UNION SAINT-GILLOISE'IN DEVLER LİGİ SERÜVENİ

Union SG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 yenerek başladı. Ancak devam eden süreçte İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya'dan Inter'e iç sahada 4-0'lık sonuçlarla boyun eğdi. Son karşılaşmada Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 kaybeden Belçika ekibi, topladığı 3 puanla 28. sırada yer aldı.

Wilfried Singo ve Lucas Torreira (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Wilfried Singo ve Lucas Torreira (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray cephesinde karşılaşma öncesi önemli oyuncular kadroda yer alamayacak. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo sakatlık nedeniyle sahada olmayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti nedeniyle forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunamayacak.

Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

JAKOBS SARI KART SINIRINDA

Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, kart sınırında yer alıyor ve sarı kart görmesi halinde Monaco deplasmanında forma giyemeyecek.

Mauro IcardiMauro Icardi

DİKKAT ÇEKEN İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. İç sahadaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 24 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak 24 galibiyet ile 9 beraberlik elde etti.

Galatasaray'ın Ajax maçındaki gol sevinci (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Galatasaray'ın Ajax maçındaki gol sevinci (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

AVRUPA'DA TARİHİ HEDEF

Galatasaray, Union SG karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında dört maç üst üste kazanma başarısına ulaşacak. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında alınan galibiyetler sonrası Sarı-kırmızılılar 13 yıl aradan sonra üst üste üç galibiyet elde ederek tarihi bir eşikte bulunuyor.

Wilfried Sİngo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Wilfried Sİngo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

1 NUMARALI KUPADA İLK KEZ MÜCADELE EDİYOR

Belçika temsilcisi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkını elde etti. Geçen sezon 90 yıl sonra Belçika Ligi şampiyonluğuna ulaşan takım, organizasyona doğrudan katılım sağladı.

Victor Osimhen ve Leroy Sane (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Victor Osimhen ve Leroy Sane (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

AVRUPA KARNESİ KÖTÜ

Union SG, Avrupa kupalarında çıktığı son 7 maçın 5'ini kaybetti. Bu süreçte Avrupa Ligi'nde Rangers'a 2-1 yenilen ekip, sonrasında Ajax ile eşleşti. İç sahada 2-0 kaybeden Union SG, deplasmanda 2-1 kazanmasına rağmen elendi. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçında PSV'yi 3-1 mağlup eden Belçika ekibi, devamında Newcastle ve Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e 3-1 yenildi. Aldığı iki galibiyetin tamamı deplasmanda geldi.

Lucas Torreira (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Lucas Torreira (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

EN FAZLA GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Union SG, turnuvada Ajax'ın ardından Kopenhag ile birlikte en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Belçika temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü.

Roland Sallai (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Roland Sallai (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

LİGDE LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Union SG, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yenerek sahadan üç puanla ayrıldı. Promise Akinpelu ve Alexander Florucz'un golleriyle kazanılan maç sonrası 36 puana ulaşan takım liderlik koltuğunda yer alıyor.

Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

GALATASARAY 333. KEZ AVRUPA SAHNESİNDE

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 333. maçına çıkacak. 1956'dan bu yana 37 farklı ülkenin 113 ekibiyle karşılaşan Galatasaray, bu maçların 119'unu kazandı, 124'ünü kaybetti ve 89'unu beraberlikle tamamladı. Rakip ağlara 459 gol gönderen sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gol gördü.

Okan Buruk (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Okan Buruk (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. SEZON

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar turnuvada 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan katılım sağladı. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında yer alıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım arasına girmek istiyor (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım arasına girmek istiyor (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

162. ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜCADELESİ

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi toplamında 161 maç oynadı ve Union SG karşılaşmasıyla 162. kez sahaya çıkacak. Bu süreçte 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşandı.

Galatasaray Rams Park'taki serisini sürdürmek amacında (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Galatasaray Rams Park'taki serisini sürdürmek amacında (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

İÇ SAHADA GÜÇLÜ PERFORMANS

Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada çıktığı 164 maçta 79 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 yenilgi elde etti. 98 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında ise 46 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşandı.

Wilfried Singo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Wilfried Singo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

AVRUPA'DA SON DÖNEMDE KAYBETMEYEN BİR GRAFİK

Sarı-kırmızılı takım, UEFA organizasyonlarında sahasında son 21 maçın 18'inde yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alındı. Son 7 maçta ise 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde edildi.

Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 22 MAÇ İSTATİSTİĞİ

Galatasaray, turnuvada çıktığı son 22 grup/lig aşaması maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

UNION SG İLE İLK KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa arenasında ilk kez Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge ile mücadele etmişti.

Galatasaray'ın hedefi taraftarını bir kez daha sevindirmek (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Galatasaray'ın hedefi taraftarını bir kez daha sevindirmek (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET ARAYIŞI

Galatasaray, Belçika ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, yarınki maçla bu istatistiği değiştirmeyi hedefliyor.

Wilfried Singo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Wilfried Singo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

UNION SG'NİN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Union SG, bugüne kadar Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe ile eşleşti. Üç maçın birini kazanan Belçika temsilcisi, iki kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda iki gol kaydeden Union SG, kalesinde beş gol gördü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
D&R E-Ticaret
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İstanbul'da tampon tampona yolculuk! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Nihai hedef terörsüz bölge! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'ye "10 Mart" uyarısı | Abdi'ye "İmralı" yanıtı
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABD'den Kiev planı kabul etti iddiası
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
CHP'den "Beyaz Toros" ve siyah zarf provokasyonu! Bakan Tunç'tan tokat gibi yanıt: Siz iktidardaydınız o zaman
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı