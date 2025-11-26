Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk

Güneş Enerjisi Santrali (GES) (AA) 101 MİLYON EURO KATKI BEDELİ

Yeni yapılacak GES'lerin 2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını önleyeceğini anlatan Bayraktar, "Bu yarışmalarda özellikle dolar ödemesinden euro/cent'e dönerek güneş için 3.25 euro/cent kilowatt saat bir alt bedel ve yine rüzgar için de yaklaşık 3.5 euro/cent alt bedelle bu yarışmaları gerçekleştirmek istedik. Bunların sonucunda bugün yapılan yarışmaların neticesinde de yaklaşık ortalama katma değer vergisi dahil olmak üzere 150 bin euro megavatsaatin üzerinde 156 bin 500 euro megawattsaatlik bir katkı bedelini biz alacağız. Megavat başına ve bu toplamda yaklaşık 101 milyon euroluk bir katkı bedeli ödemesi anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Güneş Enerjisi Santrali (GES) (AA) YARI FİYATA 20 YILLIK ENERJİ

Bu katkı bedelini YEKDEM'e bir katkı olarak aldıklarını anlatan Bakan Bayraktar, "Taban fiyat 3.25 euro cent olarak çıktı bütün yarışmalarda. Bu da şu anlama geliyor. Aslında bugün piyasadaki satılan elektrik fiyatının neredeyse yarısına biz 20 yıl boyunca bu enerjiyi alabilme şansına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Güneş Enerjisi Santrali (GES) (AA)

BARAJIN ÜZERİNE GES KURULACAK

Yarışmalarda bir ilkin de yaşandığını anlatan Bayraktar, "İlk kez yüzer GES, yani barajlarımızın üzerine güneş panellerinden oluşan bir santral kurulumu Manisa'da gerçekleşecek. Demirköprü Barajı'nın üzerine 35 megawattlık yüzer GES yatırımcılarımızla buluşmuş oldu" dedi. Türkiye'nin yaklaşık 121 bin megawattın üzerinde bir kurulu güce sahip olduğunu anlatan Bayraktar, "Toplam GES ve RES'lerde kurulu gücümüz 39 bin megawattları buldu. 120 bin megavatlık, yani Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefe gidebilmek için Türkiye'nin her yıl 8-9 bin megawattlık yeni kurulu güce ihtiyacı var. Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 6 bin 743 megavatlık yeni kurulu gücü devreye aldık. İnanıyorum ki yılın sonuna kadar da bu 8 bin megavatlık hedefi yakalamış olacağız" diye konuştu.