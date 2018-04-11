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Orman’dan yakın markaj

Başkanı dünkü idmanı izlerken özel konuklarıyla birlikte fotoğraf çektirdi

Orman’dan yakın markaj
Başkanı Fikret Orman Akhisar maçının hazırlıklarını sürdüren takımının idmanını takip etti. Otizm Haftası dolayısıyla gelen özel konuklarla ilgilenen Orman ve Şenol Güneş hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de imza dağıttı. Başkan Orman daha sonra Güneş ve futbolcularla bir süre görüşerek onlara moral verdi.



Beşiktaş'ın özel konukları dünkü antrenmanı takip ederken kartal pozu verdi.



TAKTİK ANTRENMANI

Beşiktaş Akhisar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken taktik çalışması yapıldı.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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