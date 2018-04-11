Orman’dan yakın markaj

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Akhisar maçının hazırlıklarını sürdüren takımının idmanını takip etti. Otizm Haftası dolayısıyla gelen özel konuklarla ilgilenen Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de imza dağıttı. Başkan Orman daha sonra Güneş ve futbolcularla bir süre görüşerek onlara moral verdi.
Beşiktaş'ın özel konukları dünkü antrenmanı takip ederken kartal pozu verdi.
TAKTİK ANTRENMANI
Beşiktaş Akhisar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken taktik çalışması yapıldı.
Beşiktaş'ın özel konukları dünkü antrenmanı takip ederken kartal pozu verdi.
TAKTİK ANTRENMANI
Beşiktaş Akhisar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken taktik çalışması yapıldı.
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