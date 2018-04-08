Valbuena Bordeaux’nun yaptığı teklife çok sıcak

Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Mathieu Valbuena'nın Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu. Gelen haberler Fransız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirecek nitelikte. Valbuea'ya ülkesi Fransa'dan oldukça ciddi bir teklifin geldiği bildirildi.
Futbola başladığı takım...
Valbuena'ya transfer teklifinin altyapısında forma giydiği Bordeaux kulübünden geldiği bildirildi. Valbuena'nın da bu teklifi değerlendirip futbolu Bordeaux formasıyla bırakmayı planladığı ifade ediliyor
Transfer için kaynak olacak
Eğer transfer gerçekleşirse UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Fenerbahçe, hem ciddi bir finans yükünden kurtulucak hem de yeni transferler için kaynak üretmiş olacak.
Yönetim izin verecek
Fenerbahçe yönetimi ve teknik kadronun da zaten forma şansı bulmakta zorlanan Valbuena'nın transferine olumlu yaklaşacağı da gelen haberler arasında.
Futbola başladığı takım...
Valbuena'ya transfer teklifinin altyapısında forma giydiği Bordeaux kulübünden geldiği bildirildi. Valbuena'nın da bu teklifi değerlendirip futbolu Bordeaux formasıyla bırakmayı planladığı ifade ediliyor
Transfer için kaynak olacak
Eğer transfer gerçekleşirse UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Fenerbahçe, hem ciddi bir finans yükünden kurtulucak hem de yeni transferler için kaynak üretmiş olacak.
Yönetim izin verecek
Fenerbahçe yönetimi ve teknik kadronun da zaten forma şansı bulmakta zorlanan Valbuena'nın transferine olumlu yaklaşacağı da gelen haberler arasında.
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