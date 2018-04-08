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Valbuena Bordeaux’nun yaptığı teklife çok sıcak

F.Bahçe’de istediği ortamı bir türlü bulamayan Valbuena altyapısında yetiştiği Bordeaux’nun yaptığı teklife çok sıcak bakıyor.

Valbuena yuvaya dönüyor
Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Mathieu Valbuena'nın Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu. Gelen haberler Fransız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirecek nitelikte. Valbuea'ya ülkesi Fransa'dan oldukça ciddi bir teklifin geldiği bildirildi.

Futbola başladığı takım...

Valbuena'ya transfer teklifinin altyapısında forma giydiği Bordeaux kulübünden geldiği bildirildi. Valbuena'nın da bu teklifi değerlendirip futbolu Bordeaux formasıyla bırakmayı planladığı ifade ediliyor

Transfer için kaynak olacak

Eğer transfer gerçekleşirse UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan , hem ciddi bir finans yükünden kurtulucak hem de yeni transferler için kaynak üretmiş olacak.

Yönetim izin verecek

Fenerbahçe yönetimi ve teknik kadronun da zaten forma şansı bulmakta zorlanan Valbuena'nın transferine olumlu yaklaşacağı da gelen haberler arasında.
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