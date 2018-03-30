Eline sağlık

NBA'demilli basketbolcumuzErsan İlyasovaile FETÖ'cü EnesKanter'in karşı karşıyageldiği Philadelphia76ers-NewYork Knicks maçındasosyal medyayısallayan bir pozisyonyaşandı. Ersan,bomboş pozisyondapotaya doğru yönelenEnes'e tarihiayar verdi.
UZUN SÜRE KALKAMADI ENES Kanter'e arkadan yetişip blok yapan Ersan İlyasova,FETÖ'cü haini yere serdi. Sert bir şekilde yere düşen ve sakatlık geçiren Enes Kanter uzun süre yerden kalkamadı.
POZİSYONU EKRANDAN İZLEDİ Ersan'ın yapmış olduğu bloktan sonra Enes'e 1 saniye bile bakmaması ve arkasını dönmesi vatandaşlarımızı gururlandırdı. Ersan pozisyonu, salondaki dev ekrandan izlemekle yetindi.
ERSAN'IN TAKIMI KAZANDI Tarihi bloktan sonra, Ersan İlyasova'ya tebrik mesajları yağdı. Philadelphia 76ers ile New York Knicks arasındaki mücadeleyi Ersan'ın takımıPhiladelphia105-98 kazandı.
BU TOKAT TÜRK MİLLETİ ADINA! Ersan İlyasova'nın yaptığı blok, sosyal medyada uzun süre hashtag oldu. Basketbolseverlerin ortak görüşü, "Bu tokat, Türk Milleti adına... Helal olsun sana Ersan İlyasova" şeklindeydi.
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