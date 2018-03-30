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Eline sağlık

Philadelphia forması giyen Ersan, ’cü Enes’i blokla yere serdi. Enes İlyasova arkasına bile bakmadı... adeta yıkıldı...

Eline sağlık
NBA'de milli basketbolcumuz ile FETÖ'cü Enes Kanter'in karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers-New York Knicks maçında sallayan bir pozisyon yaşandı. Ersan, bomboş pozisyonda potaya doğru yönelen Enes'e tarihi ayar verdi.

UZUN SÜRE KALKAMADI
ENES Kanter'e arkadan yetişip blok yapan Ersan İlyasova, FETÖ'cü haini yere serdi. Sert bir şekilde yere düşen ve sakatlık geçiren Enes Kanter uzun süre yerden kalkamadı.

POZİSYONU EKRANDAN İZLEDİ
Ersan'ın yapmış olduğu bloktan sonra Enes'e 1 saniye bile bakmaması ve arkasını dönmesi vatandaşlarımızı gururlandırdı. Ersan pozisyonu, salondaki dev ekrandan izlemekle yetindi.

ERSAN'IN TAKIMI KAZANDI
Tarihi bloktan sonra, Ersan İlyasova'ya tebrik mesajları yağdı. Philadelphia 76ers ile arasındaki mücadeleyi Ersan'ın takımı Philadelphia 105-98 kazandı.


BU TOKAT TÜRK MİLLETİ ADINA!
Ersan İlyasova'nın yaptığı blok, sosyal medyada uzun süre hashtag oldu. Basketbolseverlerin ortak görüşü, "Bu , Türk Milleti adına... Helal olsun sana Ersan İlyasova" şeklindeydi.
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