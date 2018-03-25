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Ve Fener Robben'e gidiyor

Asbaşkan Ali Yıldırım ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Nisan ayının başında Robben ile ’da buluşacak ve resmi teklifi iletecek

Ve Fener Robbene gidiyor
Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben olacak. Robben ile menajerler aracılğılyla ilk temas sağlanırken Nisan ayının başında Fenerbahçe yönetiminin Almanya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Arjen Robben'e geri çeviremeyeceği bir teklif sunulacak.

TÜM ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK
Nisan ayının ilk haftasında yapılması planlanan görüşmeye Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Yıldırım ile İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın katılması bekleniyor. Bu görüşmede tüm şartlar konuşulacak ve resmi teklif Hollandalı futbolcunun kendisine iletilecek. Robben'in sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe bonservis ödemek zorunda değil.

FİNANSAL FAİR PLAY'İ ETKİLEMİYOR
UEFA ile anlaşması bulunan F.Bahçe'nin, Hollandalı futbolcuya bonservis ödemeyecek olması Sarı-Lacivertli yönetimin işini oldukça kolaylaştıracak. Zira, F.Bahçe sattığı oyuncu bedeli kadar bonservisiyle birlikte oyuncu almak zorunda. Robben'e ödenecek yıllık ücret ve imza parası finansal fair play kapsamında değil.
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