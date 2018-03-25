Ve Fener Robben'e gidiyor

Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de BaşkanAziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben olacak. Robben ile menajerler aracılğılyla ilk temas sağlanırken Nisan ayının başında Fenerbahçe yönetiminin Almanya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan ArjenRobben'e geri çeviremeyeceği bir teklif sunulacak.
TÜM ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK Nisan ayının ilk haftasında yapılması planlanan görüşmeye Fenerbahçe Kulübü AsbaşkanıAli Yıldırım ile İdari MenajerHasan Çetinkaya'nın katılması bekleniyor. Bu görüşmede tüm şartlar konuşulacak ve resmi teklif Hollandalı futbolcunun kendisine iletilecek. Robben'in sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe bonservis ödemek zorunda değil.
FİNANSAL FAİR PLAY'İ ETKİLEMİYOR UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan F.Bahçe'nin, Hollandalı futbolcuya bonservis ödemeyecek olması Sarı-Lacivertli yönetimin işini oldukça kolaylaştıracak. Zira, F.Bahçe sattığı oyuncu bedeli kadar bonservisiyle birlikte oyuncu almak zorunda. Robben'e ödenecek yıllık ücret ve imza parası finansal fair play kapsamında değil.
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