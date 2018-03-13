Zafer getiren 15 dakika
Üç puanı getiren Sinan’a, “Maçın adamı olacaksın” diyen tecrübeli hoca müthiş bir motivasyon konuşması yaptı. İmparator, "Savaşın ve çabalamaktan vazgeçmeyin. Buraya kazanmadan dönmeyin" diye konuştu
SİNAN'I MOTİVE EDEN SÖZLER
Galibiyeti getiren isim olan Sinan Gümüş'e "Maçın yıldızı sen olacaksın" ifadesini kullanan İmparator, "Savaşın ve çabalamaktan vazgeçmeyin. Buraya kazanmadan asla dönmeyin" diye konuştu.
BÜYÜK TAKIMLAR MAÇI ÇEVİRİR
Müthiş hırsıyla futbolcularını ateşleyen Fatih Terim, "Böyle maçları ancak büyük takımlar ve büyük futbolcular çevirir. Size güveniyorum. Sahaya çıkın ve benim yüzümü kara çıkarmayın" diye konuştu.
HAMLELERİYLE SKORA ETKİ ETTİ
Terim sadece devre arası konuşmasıyla değil yaptığı hamleler ile de skora direkt etki etti. 46'da aldığı Sinan 1 gol ve 1 asistle oynarken, Linnes çok etkili oynadı. İmparator takımını satranç ustası gibi yönetti.
Etiketler: Fatih Terim , Sinan Gümüş , Galatasaray , Konyaspor , imparator
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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