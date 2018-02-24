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  1. Ülker Arena’da ömürlük basket
  2. Yüzde 100 galibiyet için gideceğiz

Evim evim guzel evim

evinin kralı oldu! Dün gece 12’nci iç saha maçında 11. zaferine ulaşan Sarı-Kırmızılılar TT Stadı’nda sadece ile berabere kaldı. Evinde 34 puan toplayan Galatasaray 36 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü.

Evim evim guzel evim
LİGİN 23. haftasının açılış maçında Bursaspor önünde 5-0 gibi farklı galibiyet alan Galatasaray, iç saha performansıyla parmak ısırtıyor! Sarı-Kırmızılı ekip dün gece Süper Lig'deki 12. iç saha maçında 11. galibiyetine imza attı. , bu sezon TT Arena'daki performansıyla kalan 11 hafta öncesi şampiyonluk potasında yer aldı!

11 MAÇTA 34 PUAN TOPLADILAR
SAHASINDA 11 galibiyet alan G.Saray tek puan kaybını ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında yaşadı. 22 Ekim 2017 tarihinde oynanan maçta G.Saray, F.Bahçe ile son bölümü 10 kişi oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.

ASLAN'I BAŞAKŞEHİR TAKİP ETTİ
Türk Telekom Arena'da bu sezon 34 puan toplayan Galatasaray, evinde 2 maç daha az oynayan Medipol 'den 9 puan fazla topladı. İki takım arasında iç saha kayıp puan farkı ise 3 olarak gerçekleşti.

DEPLASMAN KARNESİ İSE KÖTÜ!
İÇ sahada sadece 2 puan kayba karşın, G.Saray dış sahada 19 puan kaybetti. Sadece dış saha performansına bakıldığında G.Saray ligde 7. sırada yer alıyor. Şampiyonluk için dış saha performansının da artması gerekiyor.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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