Evim evim guzel evim
Galatasaray evinin kralı oldu! Dün gece 12’nci iç saha maçında 11. zaferine ulaşan Sarı-Kırmızılılar TT Stadı’nda sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı. Evinde 34 puan toplayan Galatasaray 36 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü.
11 MAÇTA 34 PUAN TOPLADILAR
SAHASINDA 11 galibiyet alan G.Saray tek puan kaybını ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında yaşadı. 22 Ekim 2017 tarihinde oynanan maçta G.Saray, F.Bahçe ile son bölümü 10 kişi oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.
ASLAN'I BAŞAKŞEHİR TAKİP ETTİ
Türk Telekom Arena'da bu sezon 34 puan toplayan Galatasaray, evinde 2 maç daha az oynayan Medipol Başakşehir'den 9 puan fazla topladı. İki takım arasında iç saha kayıp puan farkı ise 3 olarak gerçekleşti.
DEPLASMAN KARNESİ İSE KÖTÜ!
İÇ sahada sadece 2 puan kayba karşın, G.Saray dış sahada 19 puan kaybetti. Sadece dış saha performansına bakıldığında G.Saray ligde 7. sırada yer alıyor. Şampiyonluk için dış saha performansının da artması gerekiyor.
Etiketler: süper lig , Türk Telekom Arena , Galatasaray , Fenerbahçe , Başakşehir , Bursaspor
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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