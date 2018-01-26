Cimbom Eto’o ile masada

Forvet transferi için çok büyük uğraş veren Galatasaray, Kamerunlu yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Menajer Wilfried De Happi ile yapılan son görüşmede Eto’o’nun 1.5 yıl için 4 milyon Euro istemesi sıkıntı yarattı. Fakat pazarlıklar devam edecek.
Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet transferini kalan kısıtlı süreye rağmen gerçekleştirmek isteyen Galatasaray yönetimi, SamuelEto'o'ya yoğunlaşmış durumda.
ARADAKİ FARK 1.5 MİLYON
Kamerunlu yıldızın menajeri Wilfried DeHappi ile bir araya gelen Sarı-Kırmızılılar anlaşmasağlayamadı. Bunun nedeni ise 36yaşındaki Eto'o'nun istediği yıllık ücret.Eto'o'nun 1.5 yıllık sözleşme için Galatasaray'dan4 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.Sarı-Kırmızılılar'ın ise sezonun geri kalanı için 1milyon Euro, önümüzdeki sezon için de 1.5milyon Euro ödemek istediği belirlendi.Yaşanan anlaşmazlığa rağmen G.Saray,menajer De Happi ile pazarlıklarınısürdürecek. Taraflar bugün birkezdaha görüşecek ve yaşanan pürüzleriortadan gidermeye çalışacak.
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