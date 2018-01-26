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Cimbom Eto’o ile masada

Forvet i için çok büyük uğraş veren , Kamerunlu yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Menajer Wilfried De Happi ile yapılan son görüşmede Eto’o’nun 1.5 yıl için 4 milyon Euro istemesi sıkıntı yarattı. Fakat pazarlıklar devam edecek.

Cimbom Eto’o ile masada
Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet ini kalan kısıtlı süreye rağmen gerçekleştirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Samuel Eto'o'ya yoğunlaşmış durumda.

ARADAKİ FARK 1.5 MİLYON
Kamerunlu yıldızın menajeri Wilfried De Happi ile bir araya gelen Sarı-Kırmızılılar anlaşma sağlayamadı. Bunun nedeni ise 36 yaşındaki Eto'o'nun istediği yıllık ücret. Eto'o'nun 1.5 yıllık sözleşme için Galatasaray'dan 4 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın ise sezonun geri kalanı için 1 milyon Euro, önümüzdeki sezon için de 1.5 milyon Euro ödemek istediği belirlendi. Yaşanan anlaşmazlığa rağmen G.Saray, menajer De Happi ile pazarlıklarını sürdürecek. Taraflar bugün birkez daha görüşecek ve yaşanan pürüzleri ortadan gidermeye çalışacak.
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