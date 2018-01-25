Valbuena’ya ince ayar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Trabzonspor maçı öncesi Valbuena ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Oyun disiplinine uymadığı için Kocaman tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen Fransız futbolcunun Giuliano'nun yokluğunda bu hafta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kocaman'ın bu görüşmede, "Önemli bir maç oynayacağız. Takım disiplinine uymanı istiyorum. Senin yeteneklerini çok iyi biliyorum. Bu yeteneklerini oyun disipliniyle birleştirirsen hem sen hem F.Bahçe kazançlı çıkar" dediği öne sürüldü.
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