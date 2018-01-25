Valbuena’ya ince ayar

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Kocaman, Giuliano’nun yokluğunda Trabzon’da ilk 11’de oynaması beklenen Fransız yıldızla özel bir görüşme yaptı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Trabzonspor maçı öncesi ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Oyun disiplinine uymadığı için Kocaman tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen Fransız futbolcunun Giuliano'nun yokluğunda bu hafta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kocaman'ın bu görüşmede, "Önemli bir maç oynayacağız. Takım disiplinine uymanı istiyorum. Senin yeteneklerini çok iyi biliyorum. Bu yeteneklerini oyun disipliniyle birleştirirsen hem sen hem F.Bahçe kazançlı çıkar" dediği öne sürüldü.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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