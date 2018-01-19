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yine çıldırttı

Van Persie, “’da vergiler yüksek. Aradaki farkı siz ödeyin” deyince Fener yönetimini sinirlendirdi

RVP yine çıldırttı
Fenerbahçe'ye elle tutulur bir katkı vermeden adeta servet kazanan Van Persie'nin Feyenoord'a resmi transferi öncesindeki isteği Fenerbahçe yönetimini adeta çileden çıkarttı.

KAZANDIKLARI YETMEDİ!
Fener yönetimi RVP'ye fesih bedeli olarak 2 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti. Bu para da Feyenoord'un verdiği bonseri bedeli ile karşılanıyordu. Ancak Hollanda'da vergilerin yüzde 51 olduğunu gerekçe gösteren Van Persie, vergi farkını Fener'in ödemesini istedi. Sonucun ne olacağı ise merak konusu.
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