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Tavares Aslan'a doğru

G.Saray, 21 yaşındaki yıldız sol beki için ekibinin direncini kırdı. Artık resmi imza an meselesi.

Tavares Aslana doğru
G.Saray sol bek inde mutlu sona çok yakın. Sarı- Kırmızılılar, forması giyen 21 yaşındaki Junior Tavares için 1.5 milyon Euro bonservis ücreti önermişti. Kapıyı 4 milyon Euro'dan açan lılar, Galatasaray Yönetimi'nin inadı sonrası rakamı 2.5 milyona düşürdü.

YENİ HEDEF İSE 2 MİLYON
Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın rahatladığı ve transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi. Fiyatın düşmesinden dolayı rahat olan G.Saray, rakamı 2 milyon Euro'ya düşürmek için ayrıca çabalıyor.

TAFFAREL ONA KEFİL OLMUŞTU
Sarı-Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer gelişmesinden dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi. Efsane kaleci Taffarel, Tavares'e kefil oluduğunu Terim'e iletmişti.

ATLETİK VE TEKNİK BİR SOL BEK
Atletik ve teknik bir sol bek olan Junior Tavares, Sao Paulo formasıyla 2017'de 23 maça çıktı ve bu maçlarda 3 asist yaptı... Genç yıldız Tavares, Brezilya futbolunun önemli yeteneklerinden.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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