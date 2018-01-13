Tafo'dan Terim'e 5 Sambacı

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
Terim'in Taffarel'in referans verdiği 5 Brezilyalı oyuncuyu yönetime sunduğu bildirildi. Bu isimlerden ilki Gremio forması giyen 21 yaşındaki kanat forvet Everton Soares. Genç yıldızın sözleşmesi 2020'de bitiyor.
LUCCA DAHA TECRÜBELİ
Listedeki bir başka kanat oyuncusu ise Corinthians'lı Lucca. 27 yaşındaki futbolcunun kontratı 2019 yılında sona eriyor. Fiyatı ise 3.5 milyon Euro. Sol bek adaylarından ilki ise Paranenseli Sidcley.
SON NOKTAYI YÖNETİM KOYACAK
Taffarel'in önerdiği bir başka sol bek ise International'li Uendel. Cimbom ayrıca Sao Paolo'lu Reinaldo ile de temasa geçecek. Yönetim bu isimlerin maliyetini araştırdıktan sonra harekete geçecek.
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