Son aday Ramirez!

Sol bek transferi için büyük enerji harcayan Fenerbahçe'de listeye yeni bir isim girdi... Bir süredir Zenit formasını giyen Criscito ile temasta olan Sarı-Lacivertliler, Krasnodar'lı Cristian Ramirez'i de gündeme aldı.



FENER'E KARŞI DA OYNADI

Ekvadorlu futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği, yöneticilerin 1-2 gün içinde Ramirez'in menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. 23 yaşındaki Ramirez, Rusya Ligi'nde bu sezon oynadığı 14 maçta 1 asist yaptı. %84 pas yüzdesiyle oynayan genç sol bek, maç başına 0.7 top kapma ve 0.5 isabetli orta yüzdesi yakaladı. Ekvadorlu yıldız, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'nde Krasnodar formasıyla Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.