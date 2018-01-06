Son aday Ramirez!

Sol bek transferi için büyük enerji harcayan Fenerbahçe'de listeye yeni bir isim girdi... Bir süredir Zenit formasını giyen Criscito ile temasta olan Sarı-Lacivertliler, Krasnodar'lı CristianRamirez'i de gündeme aldı.
FENER'E KARŞI DA OYNADI Ekvadorlu futbolcunun Fenerbahçe'yeönerildiği, yöneticilerin 1-2 güniçinde Ramirez'in menajeriyle biraraya geleceği öğrenildi. 23 yaşındakiRamirez, Rusya Ligi'nde busezon oynadığı 14 maçta 1 asist yaptı.%84 pas yüzdesiyle oynayan genç solbek, maç başına 0.7 top kapma ve 0.5isabetli orta yüzdesi yakaladı. Ekvadorluyıldız, 2016-17 sezonunda AvrupaLigi'nde Krasnodar formasıylaFenerbahçe'ye karşı forma giymişti.
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