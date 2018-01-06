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Son aday Ramirez!

Sarı-Lacivertliler, ’in menajeriyle 1-2 gün içinde görüşecek ve ilk resmi temas sağlanacak

Son aday Ramirez!
Sol bek transferi için büyük enerji harcayan Fenerbahçe'de listeye yeni bir isim girdi... Bir süredir Zenit formasını giyen Criscito ile temasta olan Sarı-Lacivertliler, Krasnodar'lı Cristian Ramirez'i de gündeme aldı.

FENER'E KARŞI DA OYNADI
Ekvadorlu futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği, yöneticilerin 1-2 gün içinde Ramirez'in menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. 23 yaşındaki Ramirez, Rusya Ligi'nde bu sezon oynadığı 14 maçta 1 asist yaptı. %84 pas yüzdesiyle oynayan genç sol bek, maç başına 0.7 top kapma ve 0.5 isabetli orta yüzdesi yakaladı. Ekvadorlu yıldız, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'nde Krasnodar formasıyla Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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