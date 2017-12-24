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  2. Barça’dan resital

Üzgünüm! ilk golde hatalıyım

Beşiktaş’ın kalecisi , “İlk golde hatalıyım Üzgünüm! Topu elimden kaçırdım” dedi

Üzgünüm! ilk golde hatalıyım
Sivas maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabri sonucun kendileri için çok acı bir yenilgi olduğunu, puan farkını kapatmayı amaçladıklarını ancak ummadıkları bir skorla karşılaştıklarını söyledi. İlk golde hatalı olduğunu söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Bu yüzden çok üzgünüm. Topu elimden kaçırdım" dedi. Fabri, Sivasspor için de "İyi oyunculara sahipler, oynaması zor bir takım'' ifadesini kullandı.
İyi futbola rağmen kaybettiklerini vurgulayan , "Şampiyonluk iddiamızdan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz" dedi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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