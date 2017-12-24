Üzgünüm! ilk golde hatalıyım

Sivas maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabri sonucun kendileri için çok acı bir yenilgi olduğunu, puan farkını kapatmayı amaçladıklarını ancak ummadıkları bir skorla karşılaştıklarını söyledi. İlk golde hatalı olduğunu söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Bu yüzden çoküzgünüm. Topu elimden kaçırdım" dedi. Fabri, Sivasspor için de "İyi oyunculara sahipler, oynamasızor bir takım'' ifadesini kullandı.
İyi futbola rağmen kaybettiklerini vurgulayan Fabri, "Şampiyonluk iddiamızdan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz" dedi.
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