takvim-logo

Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekerken baba Özer Aci'nin şikayetinin devam ettiği bildirildi. Şikayetine geri çeken Şükriye Aci'ye çok sert sözlerle tepki gösteren baba Aci, 'Benim oğlumun kanından kim beslenirse zehir zıkkım olsun. Birileri alçaklık, şerefsizlik yapmışsa ben yapmayacağım evladıma, davamın arkasındayım.' dedi. Aci, oğlunun eşinin durumunun iyi olduğunu havuzlu bir villayı bırakarak babasının evine gittiğini sözlerine ekledi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Oğuz Murat Aci’nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok’la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan ve ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yeni bir gelilme yaşandı.

Firari Eylem Tok ve oğlu (Takvim.com.tr)Firari Eylem Tok ve oğlu (Takvim.com.tr)

İki farklı karar!

EŞİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ
Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

Murat Aci'nin ailesi (Takvim.com.tr)Murat Aci'nin ailesi (Takvim.com.tr)

BABANIN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin ise şikayeti halen devam ediyor.

Özer Aci, Murat Aci'nin ölümünün 40. gününde Şükriye Aci ile oğlunun mezarını ziyaret etmişti. (İHA)Özer Aci, Murat Aci'nin ölümünün 40. gününde Şükriye Aci ile oğlunun mezarını ziyaret etmişti. (İHA)

Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan baba Özer Aci, şikayetine geri çeken Şükriye Aci'ye çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Özer Aci, Murat Aci'nin ölümünün 40. gününde Şükriye Aci ile oğlunun mezarını ziyaret etmişti. (İHA)Özer Aci, Murat Aci'nin ölümünün 40. gününde Şükriye Aci ile oğlunun mezarını ziyaret etmişti. (İHA)

OĞLUMUN KANINDAN KİM BESLENİRSE ZEHİR ZIKKIM OLSUN
İstanbul'u verseler davamdan vazgeçmem diyen baba Aci, "Ben hiçbir zaman davamdan vazgeçeceğim demedim, demiyorum. Benim oğlumun kanından kim beslenirse zehir zıkkım olsun. Havuzlu bir villayı bırakıp kendi babasının evinde yaşamaya başladı. Benim oğlum o 4 yaralıya siper olduğu için şu an hayatta değil." dedi.

Şükriye Aci ve kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci (Takvim.com.tr)Şükriye Aci ve kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci (Takvim.com.tr)

BİRİLERİ ALÇAKLIK, ŞEREFSİZLİK YAPMIŞSA BEN YAPMAYACAĞIM
Oğlunu geri getirecek maddi ve manevi bir karşılık olmadığını ve davasından vazgeçmediğini belirten Özer Aci, "Benim beklentim en ağır cezayı almaları, örnek ceza olacak bu. Birileri alçaklık, şerefsizlik yapmışsa ben yapmayacağım evladıma, davamın arkasındayım. Benim oğlumun kanını kaça sattılar, çıksınlar o zaman basına açıklama yapsınlar, yazıklar olsun. Basın gelsin nasıl bir yerde oturuyordu ben göstereceğim. Birilerinin kanıyla beslenmek olmaz, o ona zehir olur zıkkım olur, haram olur. O insan benim soyadımı taşıyor. Utanmadan arlanmadan bir de maddi sıkıntı çektim diyor. Ne sıkıntı çekmiş altında sıfır araba var 2 milyon TL'lik. Oğlum hayat sigortası yaptırmıştı kuruşuna kadar aldım teslim ettim al kızım dedim. Benim oğlumun kanını üç kuruşa sattı diye ben af mı edeceğim, yazıklar olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştuEylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu

TÜRKİYE'YE İADESİNE KARAR VERİLMİŞTİ
Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u olay yerinden kaçırarak ABD'ye götürdü. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs tarihinde kırmızı bülten çıkarıldı. İkili 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalandı. Tok ve oğlu Cihantimur'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak iade işlemi henüz gerçekleşmedi.

Eylem Tok ve Timur Cihantimurun iadesine karar verildi! Murat Acinin acılı babası konuştu: Hesabını soracağımEylem Tok ve Timur Cihantimurun iadesine karar verildi! Murat Acinin acılı babası konuştu: Hesabını soracağım
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesine karar verildi! Murat Aci'nin acılı babası konuştu: Hesabını soracağım

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN