Oğuz Murat Aci’nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok’la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!

OĞLUMUN KANINDAN KİM BESLENİRSE ZEHİR ZIKKIM OLSUN İstanbul'u verseler davamdan vazgeçmem diyen baba Aci, " Ben hiçbir zaman davamdan vazgeçeceğim demedim, demiyorum. Benim oğlumun kanından kim beslenirse zehir zıkkım olsun. Havuzlu bir villayı bırakıp kendi babasının evinde yaşamaya başladı. Benim oğlum o 4 yaralıya siper olduğu için şu an hayatta değil." dedi.

Şükriye Aci ve kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci (Takvim.com.tr)



BİRİLERİ ALÇAKLIK, ŞEREFSİZLİK YAPMIŞSA BEN YAPMAYACAĞIM

Oğlunu geri getirecek maddi ve manevi bir karşılık olmadığını ve davasından vazgeçmediğini belirten Özer Aci, "Benim beklentim en ağır cezayı almaları, örnek ceza olacak bu. Birileri alçaklık, şerefsizlik yapmışsa ben yapmayacağım evladıma, davamın arkasındayım. Benim oğlumun kanını kaça sattılar, çıksınlar o zaman basına açıklama yapsınlar, yazıklar olsun. Basın gelsin nasıl bir yerde oturuyordu ben göstereceğim. Birilerinin kanıyla beslenmek olmaz, o ona zehir olur zıkkım olur, haram olur. O insan benim soyadımı taşıyor. Utanmadan arlanmadan bir de maddi sıkıntı çektim diyor. Ne sıkıntı çekmiş altında sıfır araba var 2 milyon TL'lik. Oğlum hayat sigortası yaptırmıştı kuruşuna kadar aldım teslim ettim al kızım dedim. Benim oğlumun kanını üç kuruşa sattı diye ben af mı edeceğim, yazıklar olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE İADESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u olay yerinden kaçırarak ABD'ye götürdü. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs tarihinde kırmızı bülten çıkarıldı. İkili 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalandı. Tok ve oğlu Cihantimur'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak iade işlemi henüz gerçekleşmedi.

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