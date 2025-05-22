Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekerken baba Özer Aci'nin şikayetinin devam ettiği bildirildi. Şikayetine geri çeken Şükriye Aci'ye çok sert sözlerle tepki gösteren baba Aci, 'Benim oğlumun kanından kim beslenirse zehir zıkkım olsun. Birileri alçaklık, şerefsizlik yapmışsa ben yapmayacağım evladıma, davamın arkasındayım.' dedi. Aci, oğlunun eşinin durumunun iyi olduğunu havuzlu bir villayı bırakarak babasının evine gittiğini sözlerine ekledi.
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan ve ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yeni bir gelilme yaşandı.
EŞİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ
Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.
BABANIN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin ise şikayeti halen devam ediyor.