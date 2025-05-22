22 Mayıs İstanbul su kesintisi: İSKİ ilçe ilçe uyarı verdi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Mayıs 2025 Perşembe günü kent genelinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Üsküdar'daki Küçük Çamlıca–Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok mahallede 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su verilemeyecek.