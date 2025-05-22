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22 Mayıs İstanbul su kesintisi: İSKİ ilçe ilçe uyarı verdi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da 22 Mayıs tarihli yaşanan su kesintileri merak ediliyor. İSKİ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki hangi ilçelerde sular yok ve ne zaman gelecek? İşte İSKİ ilçe ilçe su kesintisi detayları...

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:30 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:30
22 Mayıs İstanbul su kesintisi: İSKİ ilçe ilçe uyarı verdi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Mayıs 2025 Perşembe günü kent genelinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Üsküdar'daki Küçük Çamlıca–Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok mahallede 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

ANADOLU YAKASI

  1. Kadıköy:
  2. Acıbadem
  3. Koşuyolu
  4. Hasanpaşa
  5. Fikirtepe
  6. Zühtüpaşa
  7. Osmanağa
  8. Caferağa
  9. Rasimpaşa
  10. Üsküdar:
  11. Ünalan
  12. Acıbadem
  13. Barbaros
  14. Zeynep Kamil
  15. Valide-i Atik
  16. Ahmediye
  17. Salacak
  18. Aziz Mahmut Hüdayi
  19. Mimar Sinan
  20. Sultantepe
  21. Kuzguncuk
  22. Beylerbeyi
  23. Çengelköy
  24. Küplüce
  25. Kuleli
  26. Kandilli
  27. Küçüksu
  28. Selimiye
  29. Selami Ali
  30. Beykoz:
  31. Göksu
  32. Yenimahalle'nin bir kısmı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AVRUPA YAKASI

  1. Fatih:
  2. Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat, Ayvansaray (alt kotlar), Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer, Topkapı (alt kotlar), Molla Gürani
  3. Beyoğlu:
  4. Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotlar)
  5. Beşiktaş:
  6. Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy
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