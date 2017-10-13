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Kalbimin istediği yerdeyim

, “İngiliz takımları beni çok istedi.. . Birçok teklif geldi. Ben burada kalbimin istediğini dinledim ve Galatasaray’a geldim” diye konuştu

Kalbimin istediği yerdeyim
G.Saray'ın yıldızı , "Bana transfer teklifi yapan kulüpler arasında sadece West Ham yoktu. Başka İngiliz takımları da bana teklif getirdi. Burada İngiltere'de oynayan Milli takım arkadaşlarım beni aradılar bu dönem içerisinde antrenörlerinin tekliflerini ilettiler. Birçok teklif oldu. Ben burada kalbimin istediğini dinledim ve Galatasaray'a geldim" diye konuştu.

GÜZEL BİR AŞK İLİŞKİSİ VAR
Senegalli yıldız, "Taraftarlarla aramda güzel bir aşk ilişkisi var. Sosyal medyada da bana sürekli olarak mesaj gönderiyorlar ve bu mesajlar beni olumlu yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.
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