Kalbimin istediği yerdeyim

G.Saray'ın yıldızı Badou Ndiaye, "Bana transfer teklifi yapan kulüpler arasında sadece WestHam yoktu. Başka İngiliz takımları da bana teklif getirdi. Burada İngiltere'de oynayan Milli takım arkadaşlarım beni aradılar bu dönem içerisinde antrenörlerinin tekliflerini ilettiler. Birçok teklif oldu. Ben burada kalbimin istediğini dinledim veGalatasaray'a geldim" diye konuştu.
GÜZEL BİR AŞK İLİŞKİSİ VAR Senegalli yıldız, "Taraftarlarla aramda güzelbir aşk ilişkisi var. Sosyal medyada da bana sürekliolarak mesaj gönderiyorlar ve bu mesajlarbeni olumlu yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.
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