Fenerbahçe'nin Portekizli defans oyuncusu Neto, dünkü antrenmanın ardından basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. G.Saray derbisi hakkında da konuşan Neto, şampiyonluk için ise iddialı açıklamalar yaptı. Neto, "Hiçbir şey için geç değil. Seri galibiyetler alacağız" dedi.



ÖZGÜVEN İÇİN KRİTİK BİR MAÇ

Neto şu ifadeleri kullandı: Malatya maçı özgüven açısından çok kritik bir maç. Malatya maçı bitsin, sonra bizi bekleyen büyük Galatasaray maçına hazırlanacağız. Bu maçın öneminin farkındayım.



​CEZA VE SAKATLIKLAR ARD ARDA GELDİ

Lig uzun bir maraton. Sakatlık ve cezalar ard arda geldi. Beşiktaş derbisinde gördüğüm kırmızı karta sarı verilebilirdi. Beşiktaş da eksik olduğu için kırmızı rahat çıktı. Pozisyonlar kırmızı kartla sonuçlanmayabilirdi.



RAKİPLER DE ZORLU MAÇ OYNAYACAK

Bu ligde her maç zor. Rakiplerimiz için de aynı. Önümüzde uzun bir maraton var. Bu maçları yenersek farkı kapatabiliriz. Rakiplerimiz çok zorlu maçlar oynayacak. Farkı kapatacak büyük oyuncularımız var.