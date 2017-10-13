Hiçbir şey için geç değil

Fenerbahçe'ninPortekizlidefansoyuncusu Neto,dünkü antrenmanın ardındanbasın toplantısıdüzenledi ve gazetecilerinsorularını yanıtladı.G.Saray derbisihakkında da konuşanNeto, şampiyonlukiçin ise iddialı açıklamalaryaptı. Neto,"Hiçbir şey için geçdeğil. Seri galibiyetleralacağız" dedi.
ÖZGÜVEN İÇİN KRİTİK BİR MAÇ Neto şu ifadeleri kullandı: Malatya maçı özgüven açısından çok kritik bir maç. Malatya maçı bitsin, sonra bizi bekleyen büyük Galatasaray maçına hazırlanacağız. Bu maçın öneminin farkındayım.
CEZA VE SAKATLIKLAR ARD ARDA GELDİ Lig uzun bir maraton. Sakatlık ve cezalar ard arda geldi. Beşiktaş derbisinde gördüğüm kırmızı karta sarı verilebilirdi. Beşiktaş da eksik olduğu için kırmızı rahat çıktı. Pozisyonlar kırmızı kartla sonuçlanmayabilirdi.
RAKİPLER DE ZORLU MAÇ OYNAYACAK Bu ligde her maç zor. Rakiplerimiz için de aynı. Önümüzde uzun bir maraton var. Bu maçları yenersek farkı kapatabiliriz. Rakiplerimiz çok zorlu maçlar oynayacak. Farkı kapatacak büyük oyuncularımız var.
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