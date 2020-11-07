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    • Siyaset
    • 07.11.2020 12:30
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    • 07.11.2020 12:37
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    Başkanı'ndan ve İYİ Partili meclis üyelerine sitem: " için ne yaptınız?" diyorsunuz yetki vermediniz

    Tuzla ’nin Kasım ayı meclis toplantısında ve İYİ Parti'li Meclis üyeleri, ’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesine 'ret' oyu verdi. Duruma tepki gösteren Belediye Başkanı , “Hayır oyu verip ‘ için ne yaptın?’ diye soruyorsunuz. O evlerin hepsi 40 yıllık yıkılacak bina. İnsan bunun için bile sadece şurada evet verir" dedi.

    DHA
    CHP ve İYİ Parti'nin deprem iki yüzlülüğü

    Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, 'nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesi de görüşüldü.

    "HAYIR OYU VERİYORSUNUZ, SONRA 'DEPREM İÇİN NE YAPTINIZ' DİYORSUNUZ"
    Görüşülen gündem maddesi ve 'nin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi. ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin ret oyu vermesini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı , şunları söyledi: "Siz burada hayır oyu veriyorsunuz ya. Ondan sonra da komik bir şekilde 'Deprem için ne yaptın?' diyorsunuz. Burada gelip bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz. O evlerin hepsi 40 yıllık bina, hepsi yıkılacak bina, insan bunun için bile sadece şurada evet verir."

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    Haberler Siyaset Tuzla Belediye Başkanı'ndan CHP ve İYİ Partili meclis üyelerine sitem: "Deprem için ne yaptınız?" diyorsunuz yetki vermediniz