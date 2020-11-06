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    • Siyaset
    • 06.11.2020 16:36
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    • 06.11.2020 16:59
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    'de yüzlerce kişi enkaz altındayken 'lilerin yemek yediği yer tepki çekti

    Geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra 'de 6,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları bölgeye giderek hem arama kurtarma çalışmalarına katıldılar hem de depremzedelere yardım ettiler. Pazar akşamı çekilen bir fotoğraf ise oldukça tepki çekti.

    Deprem sonrası İzmir'de CHP'lilerin tepki çeken fotoğrafı

    İzmir Seferihisar'da geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Depremden iki gün sonra pazar akşamı çekilen bir fotoğraf ise tepki çekti.

    CHP'LİLER ALKOLLÜ MEKANDA YEMEKTE
    Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kalesi olan İzmir'de olanları yerinde incelemek için bölgeye gitti. Aralarında Tuncay Özkan, Çetin Osman Budak ve Seyit Torun gibi isimlerin bulunduğu grup pazar akşamı İzmir Kordon'da yemek yemek için alkollü bir mekanı tercih etti.

    Söz konusu fotoğraf sosyal medyada paylaşıldıktan sonra vekillerin yemek yemek için gittikleri mekan tercihi tepki çekti.
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    Haberler Siyaset İzmir'de yüzlerce kişi enkaz altındayken CHP'lilerin yemek yediği yer tepki çekti