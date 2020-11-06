İzmir Seferihisar'da geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Depremden iki gün sonra pazar akşamı çekilen bir fotoğraf ise tepki çekti.

CHP'LİLER ALKOLLÜ MEKANDA YEMEKTE

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kalesi olan İzmir'de olanları yerinde incelemek için bölgeye gitti. Aralarında Tuncay Özkan, Çetin Osman Budak ve Seyit Torun gibi isimlerin bulunduğu grup pazar akşamı İzmir Kordon'da yemek yemek için alkollü bir mekanı tercih etti.