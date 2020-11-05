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    • 05.11.2020 11:16
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    SON DAKİKA: ’li ’nden depremin vurduğu ’e yeni Atatürk heykeli

    Son dakika haberine göre, ’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. İzmirliler depremin getirdiği zorluklarla mücadele ederken 'li belediye vatandaşa göndereceği yardımları yine heykele harcadı. CHP’li , 10 Kasım’da “daha büyük” ve “daha heybetli” bir Atatürk heykelinin açılışını yapacaklarını duyurdu.

    CHP'li belediyeden depremin vurduğu İzmir'e dev heykel
    'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. Hasarlı binalara giremeyen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar devam ediyor. 'li , sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, 10 Kasım'da büyük bir Atatürk heykelinin açılışının yapılacağını açıkladı.





    SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR
    Belediye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Meydanımızı, en değerli mücevherimiz Ata'mızın daha büyük ve daha heybetli heykeli ile taçlandırıyoruz. Açılışını Ata'mızı saygı ve minnetle andığımız 10 Kasım'da birlikte yapacağız" ifadeleri kullanıldı.





    TEPKİLER ÜZERİNDE SİLDİLER
    Bornova Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya vatandaşlar tepki gösterdi. Yoğun eleştiriler üzerine belediyenin resmi hesabından ilgili tweet kaldırıldı.





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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP’li Bornova Belediyesi’nden depremin vurduğu İzmir’e yeni Atatürk heykeli