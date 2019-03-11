31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez görüntülendi.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler, 31 Mart 2019 tarihinde yurt genelinde tamamlanacak. İl ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra muhtarlar ve belediye meclis üyeleri de belli olmuş olacak.

OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1-Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

2-Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

3-Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.

4-Oy zarfını sandığa atın.

5-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

Oy zarfları şu şekilde olacak;