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  • 11.03.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 10:38

Haberi: İşte 2019 lerinde kullanılacak oy pusulası

Haberi: lerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez görüntülendi.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez görüntülendi.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

5 yılda bir gerçekleştirilen ler, 2019 tarihinde yurt genelinde tamamlanacak. İl ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra muhtarlar ve belediye meclis üyeleri de belli olmuş olacak.

OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1-Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

2-Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

3-Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.

4-Oy zarfını sandığa atın.

5-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

Oy zarfları şu şekilde olacak;

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