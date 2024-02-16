65 yaş üstü devlet yardımı nasıl alınır? 65 yaş (yaşlılık) maaşı şartları nelerdir?

Yaşlılık maaşı alan kişilerin bayram ikramiyesi alması kanunen mümkün değildir. Bayramlarda emekli olan kişilere verilen ikramiyeler, kişilere sadece SSK ve BAĞKUR üzerinden emekli olmuşlarsa verilebilir. Yaşlılık aylığı alan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da BAĞKUR ile ilişkili olmadıklarından dolayı bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olmazlar. Peki 65 yaş (yaşlılık) maaşı şartları nelerdir? 65 yaş üstü devlet yardımı nasıl alınır? İşte detaylar

👉Yaşlılık maaşı alma koşulları, 2024 yılı itibari ile güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• 65 yaşın doldurmak

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak

• Herhangi bir gelire sahip olmamak

• Nafaka almamak

• Sağlık sigortasına sahip olmamak

• %40 üzerinde engelli olmak (Engelli olmayan vatandaşlara yaşlılık maaşı verilebilmesi mümkün değildir.)

• Hanenin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması