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Başvuru yapana SGK'dan 2.054,00 TL! Almayanlara 5 yıl süre yoksa hakkınız yanar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı olan veya geçmişte sigorta primi ödemiş vatandaşların vefat etmeleri durumunda cenaze yardım ödeneği sağlıyor. 2023 yılında bu ödeneğin miktarı 2.054,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu destek, yasal mirasçılara tek seferlik bir yardım olarak sunulmakta ve cenazenin mali yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 13:18 Güncelleme 07 Aralık 2023, 13:18
Başvuru yapana SGK’dan 2.054,00 TL! Almayanlara 5 yıl süre yoksa hakkınız yanar

Cenaze yardımı, SGK tarafından sigortalıların vefatı durumunda ailelerine sağlanan mali destektir. Bu yardım, vefat eden kişinin sigorta durumuna ve SGK ile olan ilişkisine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kimler Cenaze Yardımı Alabilir?

Cenaze yardımı, vefat eden kişinin birinci derece yakınlarına ödenir. Bu kapsamda;

  • Eş,
  • Çocuklar,
  • Anne-baba,
  • Kardeşler gibi yakınlar başvuruda bulunabilir.

Eğer vefat eden kişi evliyse, ilk başvuru hakkı eşe aittir. Evli olmayan kişilerin vefatı durumunda ise anne, baba veya kardeşler başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci Nasıldır?

Cenaze yardımı için başvurular, SGK'ya yazılı olarak yapılır. Başvuruların, vefatın gerçekleştiği tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, geçmişe dönük başvuru yapma hakkı da bulunmaktadır.

Cenaze Yardımı Ödemesi Nasıl Yapılır?

SGK, cenaze yardımı ödemelerini hak sahiplerine yapar. Eğer yasal mirasçılardan hiçbiri bulunmuyorsa, cenazeyi kaldıran gerçek kişilere, belgelerle durumlarını kanıtlamaları şartıyla ödeme yapılır.

Bu yardım, vefat eden kişinin ailesine maddi bir destek sağlayarak cenazenin mali yükünü hafifletir. Ayrıca, sosyal güvence sisteminin bir parçası olarak, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olduğunu gösterir.

Kaynak: SGK Resmi Web Sitesi

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