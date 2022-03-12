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    • SGK
    • 13.03.2022 11:53
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    • 13.03.2022 11:54
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    Bunu yapanın emekli maaşı kesildi! Emeklilik iptal edildi! ⛔Aman dikkat! SGK-SSK affetmedi! Ödenen paralar faizi ile geri isteniyor!

    SGK oluşturulan denetimler sonunda düzmece sigortalı olan kişileri teşhis edip ceza yağdırmaya başladı. Hayalet çalışanları teşhis eden SGK, 106.180 vatandaşın sigortalılığını iptal etti.

    takvim.com.tr
    ⛔Aman dikkat! Bunu yapanın emekli maaşı kesiliyor

    SGK, Türkiye'de kayıt dışı istihdam ile çok yönlü bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzmece iş yerleri ve düzmece çalışanlara dair kontroller sürdürülüyor. Alo 170'e oluşturulan ihbarları da hemen değerlendiren SGK birimlerinin Türkiye'nin 81 ilinde toplam 250 binden çok kontrol yaptılar. Bu kontroller esnasında 3.230 iş yerinin düzmece bulunduğu belirlendi. Bu belirlemenin sonrasında ise cezai yaptırımlar bu yola başvuranlara resmen yağmaya başladı.

    👉106 BİN KİŞİNİN SİGORTASI İPTAL EDİLDİ

    Türkiye'de çok sayıda vatandaş bir gün emekli olabilmek ve şu anda da sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla çalışmadıkları durumda kendilerini sigortalı göstermek yolunu tercih ediyorlar. SGK ise bu yola başvuran ve "hayalet çalışan" olarak tariflenen vatandaşlara karşı mücadelenin dozunu arttırdı. 2021 senesinde oluşturulan bütün denetimlerde hayalet çalışan oldukları teşhis edilen 106 bin vatandaşın sigortaları iptal edildi.

    👉550 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

    SGK'nın yaptığı düzmece iş yerleri ve hayalet çalışanlara dair denetimlerin ana kaynağı ise Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'a oluşturulan ihbarlar oldu. Bu ihbarları değerlendirip denetimleri sıklaştıran SGK Türkiye'nin 81 ilinde 3.230 iş yerinin düzmece olduğunu teşhis etti. Bu iş bölgelerinde çalıştıkları gösterilen ve sigortaları işleyen 106.180 vatandaşın ise sigortaları iptal edildi. Bu yola müracaat ederek SGK sisteminde usulsüzlük yapan birey ve kurumlara ise 550 Milyon TL idari para cezası verildi.


        👉SGK ÖDENEN PARALARI FAİZİ İLE BERABER GERİ İSTİYOR!

        SGK'nın çalışan vatandaşlara sağladığı imkanlardan yararlanmak amacıyla alakalı yönetmeliği makul olmayan bir şekilde delmeye çalışan ve bu hususta usulsüzlükleri teşhis edilen vatandaşlara kurumlara oluşturulan cezalar yalnızca idari para cezası ile sınırlı kalmadı. Bu şekilde ödenen emekli maaşları, iş göremezlik ödenekleri, analık ve emzirme ödenekleri ile sağlık harcamalarının tamamı faizi ile birlikte geri alınacak. Vatandaşlara bu ödemelere dair talepler gönderilmeye başlanırken ödeme yapmayanlar ile alakalı icra süreçlerinin de sonuna kadar zorlanacağı bildirildi.

        👉SAHTE SİGORTA TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?

        Sahte sigorta yaptırmanın yaptırımları bulunuyor. Vatandaşların 4/a kapsamında sigortalı olması amacıyla işverene bağlı olarak çalışmaları gerekiyor. Sahte sigorta yaptıran bireyin teşhis edilmesi halinde sigortalı gösterilen süreler iptal oluyor ve söz hususu dönemde ödenen primler silinerek SGK'ya gelir oluyor. Sahte sigorta yaptıran vatandaş SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalandıysa şayet bu hizmetlerin bedeli faizi ile eş güdümlü talep ediliyor. Sahte sigorta yardımıyla emekli olan kişilerin teşhis edilmesi halinde emekli maaşı kesiliyor ve o vakte kadar ödenmiş maaşlar talep ediliyor. Borçlu vatandaşın ölümü halinde geri talep edilen oran mirasçılardan alınıyor
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        Haberler SGK Bunu yapanın emekli maaşı kesildi! Emeklilik iptal edildi! ⛔Aman dikkat! SGK-SSK affetmedi! Ödenen paralar faizi ile geri isteniyor!
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