1800 günle emeklilik mümkün! 10 yıl sigorta koşulu aranmıyor, 5 yıl prim ödemek gerekiyor! SGK'ya başvuru için malulen emeklilik şartları…
Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında emeklilik yer alıyor ve emekli olmanın hayaliyle yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş 1800 günle emekliliğin nasıl mümkün olabildiğine ilişkin detayları merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş şartı gibi noktalara önem veriyor ve bazı şartların bir araya gelmesiyle emeklilik tarihini daha erkene çekmek mümkün oluyor. 10 yıl sigorta koşulu aranmıyor, SGK'ya başvurmak yeterli! Bunlardan biri de malulen emeklilik ve şartların neler olduğu haberimizde yer alıyor.
Erken emekli olmanın yollarını arayan milyonlarca çalışan 1800 günle emeklilik hakkında bilgi edinmek istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik ile 1800 gün üzerinden daha erken emeklilik şansını sunuyor, bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. Hastalanan, ameliyat olanlar ve işe devam edemeyecekler nasıl emekli olabilecek? Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Milliyet'ten Cem Kılıç emeklilik ile ilgili merak edilen detayları köşesine taşıdı. Kılıç malulen ve engelli emekliliği ile ilgili detayları anlattı.
Kılıç'ın ilgili yazısı şu şekilde:
Sosyal güvenlik mevzuatına göre sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabilenler iki gruba ayrılır, birincisi 'malulen emeklilik', ikincisi de 'engelli hakkıyla emeklilik'tir. İkisi arasında bazı farklar vardır.
Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri, sağlığını yitirenlerin erken emekli olup olamayacağı konusunda. Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu vardır. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlemiştir. Bu çerçevede, iki emeklilik kavramı öne çıkar. Bunlardan ilki 'malulen emeklilik', diğeri de 'engelli hakkıyla emeklilik' kavramıdır. Malulen emeklilik ile engelli emekliliği arasında bazı farklar vardır.
HER MALUL ENGELLİDİR
Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekir. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK'ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmelidirler.
Sevkin SGK üzerinden yapılmasının nedeni, yalnızca sağlık kurulu raporunun malullük aylığı almak için yeterli olmamasıdır. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi yoksa veya prim ödemesini borçlanma ile 1800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığı alamaz.