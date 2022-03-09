👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak

Türkiye'nin önde gelen birçok bankası SGK ile yapılan anlaşma ile emekli maaş müşterileri için ek ödeme yapıyor. Promosyon ödemesi başlığı altında verilen maaşa ek söz konusu destekler kapsamında her banka güncel oranlarını paylaştı! TEB, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve Türkiye İş Bankası güncel emekli promosyon oranlarını duyurdu.