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Haberler Ekonomi 👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak

👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak

Milyonlarca emekli SGK emekli maaş ödemeleri için bankalardan yapılacak ek ödemeleri bekliyor. Özellikle emekli maaşı düşük olan vatandaşların neredeyse bir maaşa kadar ikramiye oranında alabileceği nakit desteği için bankalar büyük bir bütçe ayırmış durumda. 31 Mart'a kadar başvuru işlemlerini yapanlar anında bu destek ödemelerinden yararlanabilecekler. Peki, bankaların emekli maaş promosyonu ödemeleri ne kadar? İşte merak edilen o detaylar

takvim.com.tr
09.03.2022 16:20 - Son Güncelleme: 09.03.2022 16:24
👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak

Türkiye'nin önde gelen birçok bankası SGK ile yapılan anlaşma ile emekli maaş müşterileri için ek ödeme yapıyor. Promosyon ödemesi başlığı altında verilen maaşa ek söz konusu destekler kapsamında her banka güncel oranlarını paylaştı! TEB, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve Türkiye İş Bankası güncel emekli promosyon oranlarını duyurdu.

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👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak

TEB Emekli Promosyonu

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) emekli maaş müşterilerine 2.750 TL'ye varan nakit promosyon ikramiyesi veriyor. Maaş taşıma işlemlerini TEB'e 3 yıllığıma aktarmalarının ardından yararlanabilecekleri destek ödemeleri kapsamında, 2 veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 2.750 TL ek ödeme yapılacak. Aylık emekli maaşı tutarına göre değişen miktarlarda yapılacak promosyon ödemeleri emeklinin cebini bir hayli rahatlatacak.

👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı dahil tüm SGK emeklilerinin yararlanabildiği 'Emeklilik Paketi' kapsamında, emekli maaşını 3 yıl Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden vatandaşlar 2.750 TL'ye varan nakit promosyon ödülünden yararlanabiliyor.

👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, 31 Mart 2022 tarihine kadar maaş taşıma işlemlerini tamamlayan kişilere ayrıca birçok avantajlı bankacılık hizmetinden de yararlanma imkanı sunacak.

👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarından SGK emekli maaş ödemeleri için 750 TL nakit verilecek. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapan Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından aynı oranlarda ödeme gerçekleştirilmektedir.

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