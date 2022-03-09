👉Biraz önce belli oldu! Vatandaş bayram etti! Son tarih 31 Mart! Emekliye 2 bin liranın üzerinde maaşa ek ödeme yapılacak
Milyonlarca emekli SGK emekli maaş ödemeleri için bankalardan yapılacak ek ödemeleri bekliyor. Özellikle emekli maaşı düşük olan vatandaşların neredeyse bir maaşa kadar ikramiye oranında alabileceği nakit desteği için bankalar büyük bir bütçe ayırmış durumda. 31 Mart'a kadar başvuru işlemlerini yapanlar anında bu destek ödemelerinden yararlanabilecekler. Peki, bankaların emekli maaş promosyonu ödemeleri ne kadar? İşte merak edilen o detaylar
Türkiye'nin önde gelen birçok bankası SGK ile yapılan anlaşma ile emekli maaş müşterileri için ek ödeme yapıyor. Promosyon ödemesi başlığı altında verilen maaşa ek söz konusu destekler kapsamında her banka güncel oranlarını paylaştı! TEB, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve Türkiye İş Bankası güncel emekli promosyon oranlarını duyurdu.
TEB Emekli Promosyonu
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) emekli maaş müşterilerine 2.750 TL'ye varan nakit promosyon ikramiyesi veriyor. Maaş taşıma işlemlerini TEB'e 3 yıllığıma aktarmalarının ardından yararlanabilecekleri destek ödemeleri kapsamında, 2 veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 2.750 TL ek ödeme yapılacak. Aylık emekli maaşı tutarına göre değişen miktarlarda yapılacak promosyon ödemeleri emeklinin cebini bir hayli rahatlatacak.
Yapı Kredi Emekli Promosyonu
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı dahil tüm SGK emeklilerinin yararlanabildiği 'Emeklilik Paketi' kapsamında, emekli maaşını 3 yıl Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden vatandaşlar 2.750 TL'ye varan nakit promosyon ödülünden yararlanabiliyor.
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, 31 Mart 2022 tarihine kadar maaş taşıma işlemlerini tamamlayan kişilere ayrıca birçok avantajlı bankacılık hizmetinden de yararlanma imkanı sunacak.
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarından SGK emekli maaş ödemeleri için 750 TL nakit verilecek. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapan Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından aynı oranlarda ödeme gerçekleştirilmektedir.