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    • SGK
    • 30.11.2021 08:33
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    • 30.11.2021 08:33
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    E- devlet üzerinden anında yapılıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli... Erken emeklilik ve yüksek maaş müjdesi! Ve sonunda netleşti

    Emeklilikte milyonları içine alan fırsat. Erken emekli olunabiliyor. E-devlet üzerinden yapılıyor. Emeklilikte; aniden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik ehemmiyet taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışanlar hizmetlerini birleştirerek erken emekli olma fırsatını yakalayabiliyor. İşte emeklilik ile alakalı kritik detaylar...Son yedi senelik fiili hizmet vakti içerisinde en çok prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. Hem de son yedi senelik fiili hizmet vaktinde kurumlara tabi hizmetler eşitse birleştirilecek hizmetler temel alınarak en son tabi olunan kurumun mevzuatına göre aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve ardından işe girenler amacıyla ise bütün prim ödeme vakitleri içerisinde en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik vakti ve aylığı hesaplanır.

    takvim.com.tr
    Erken emeklilik ve yüksek maaş müjdesi! E- devlet üzerinden yapın!

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emeklilikte; aniden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik güvenlik taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar neticesi kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi durumunda birleştirilmesi esastır. Farklı kurumlara tabi geride bıraktığımız hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak belirlenmesi gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir.

    Yargıtay'a göre sosyal emniyet kurumlarında geride bıraktığımız hizmet vakitleri toplamının tek başına aylık bağlanmasında yeterli olması durumunda başka kurumlardaki hizmetlerin birleştirilmesinde "sigortalının, hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" mecburilik bulunmuyor. SSK'lı olarak çalıştığı seneler emekli olmaya yeten birey son 7 senede en çok Bağ-Kur'lu çalıştığı amacıyla bu statüde emekliliğe zorlanamaz.
    Sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek amacıyla uygulanan, erken emeklilik amacıyla büyük ehemmiyet taşıyan hizmet birleştirilmesine dair detaylar şöyle:

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    1-Hizmet birleştirmesi nedir, nasıl yapılıyor?

    Hizmet birleştirme prosedürü değişik sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma vakitlerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme isteği e-devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru ardından hizmet vakitleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile oluşturulan yazışmalar sonunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyet hizmetine başlamadan evvel çalıştığı süreçteki hizmetleri ekletmek amacıyla hizmet dökümü alarak başvurabilir.

    2-Ne vakit başvurmak gerekiyor?

    Hizmet birleştirmesi değişik sigorta kollarında çalışanların emeklilik vakit içinde rastgele bir problem yaşanmaması amacıyla müracaattan evvel yaptırmaları gereken bir işlem olmaktadır. Emekli olmadan bir sene ya da 6 ay vakit kaldığında SGK hizmet birleştirmesi amacıyla müracaat yapılması tavsiye ediliyor. Emekli aylığı alan vatandaşlar müracaat yapamaz.

        3-Hizmet birleştirmesi mecburi mu?

        Zorunlu bir program değildir. Yargıtay, hizmetlerin birleştirilmesinin mecburi olmadığı, bireyin menfaatlerine göre heves ve iradesine bağlı olduğunu görüşünde. Yargıtay'a göre, birtakım sosyal emniyet kurumlarında geride bıraktığımız hizmet vakitleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması durumunda, başka kurumlarda geride bıraktığımız hizmetlerin birleştirilmesinde "sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" mecburilik bulunmuyor.

        4-Hizmet birleştirme hizmet puanını etkiliyor mu?

        Emekli olmadan evvel çalışma vakitlerini birleştirerek prim günü adetlerini arttırabilirler. Birden çok kurumda oluşturulan çalışmaların birleştirilmesi hizmet puanını artırır, kademe, dereceyi, prim kesintilerini etkilemez.

        5-Hizmet birleştirme ile erken emekli olmak olası mü?

        Emekliliği erkene çekmeye yönelik bir program olmasa da istisnai bir halde emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak amacıyla 7200, erkekler de 9000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar amacıyla bu vakit 5000 erkekler amacıyla de 5975 gündür. 2008 senesinde oluşturulan düzenlemeyle 7 sene kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması durumunda gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir.

        6-Bu programdan kimler yararlanabilir?

        Çalışırken SGK'ya prim ödeyenler, Emekli Sandığı'na bağlı olanlar, SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar, Bağ-Kur'lu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabilir. Genellikle kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi amacıyla hizmet birleştirme prosedürünü ertelememesi gerekir. Sıhhat koşulları ya da teknik şartlar bireylerin müracaat yapmasına engel oluyorsa meşru varisler de müracaat prosedürünü gerçekleştirebilir. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebilir. Birleştirme esnasında meydana çıkan borçların kapatılması gerekiyor.

        7-Hizmet birleştirme prosedürü yapılırken nelere ilgi edilmeli?

        Hizmet birleştirme prosedüründe günler hesaplanırken her sene 360 gün, her ay da 30 gün olarak varsayılır. Hizmet birleştirme hesabında 1 Ekim 2008 tarihi ehemmiyet taşıyor. Bu tarihten evvel sigorta kaydı yapılmış bireylerin değişik kurumlara bağlı prim günleri adedi 1261'i bulan temel kabul edilir. İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üzerinden hesap yapılıyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar amacıyla sigorta kurumları arasından en çok gün ödeme oluşturulan kurum seçiliyor.

        8-Hizmet birleştirme senelik izin zamanı artar mı?

        Hizmet birleştirme prosedürü detaylı sektör değişikliklerinde senelik izin vaktini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan bireylerin izin vakitleri 657 sayılı yasa kapsamında senelik izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan bireylerin vakit içerisinde senelik izin vakitleri değişse bile son görevlerindeki izin günü adedi sabittir.

            9-Askerlik borçlanması hizmet birleştirmesini nasıl etkiler?
            Prim günleri için askerlik borçlanması da hesaba katılır. Askerlikte geride bıraktığımız günlerin primi dışarıdan ödenerek hizmet birleştirme prosedürüne katılabilir. Bu prosedür amacıyla askerliğin er ya da yedek subay olarak yapılmış olması gerekiyor. Askerlik oluşturulan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı teşhis edilir. Bu tutar askerde geride bıraktığımız günle çarpılır. Elde edilen tutarı ödeyenlerin sigorta prim günleri artar, bu günler hizmet birleştirilirken kullanılır.

            10-Özel emeklilik sigortaları da dâhil edilebilir mi?

            Özel sektöre ait özel yaşam ve emeklilik sigortalarına bağlı hizmetler birleştirilemez. İşçi statüsünde çalışanlar amacıyla sosyal emniyet destek primi vakitleri sigortalılık vaktinden sayılmıyor. Hizmet birleştirmesi yapılamıyor. Farklı sosyal emniyet kurumlarına tabi olarak çalışmalar sonunda kazanılan hizmetlerin aylık bağlama hakkının elde edilmesi durumunda birleştirilmesi temel olup sigortalının isteği, tahsise hazırlık, intibak ile basamak belirlenmesi durumunda tek kurumda birleştirilebilir. Bu da hizmet birleştirme de hizmet toplanması olarak ifade ediliyor.
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