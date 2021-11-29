E- devlet üzerinden anında yapılıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli... Erken emeklilik ve yüksek maaş müjdesi! Ve sonunda netleşti

5-Hizmet birleştirme ile erken emekli olmak olası mü?

Emekliliği erkene çekmeye yönelik bir program olmasa da istisnai bir halde emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak amacıyla 7200, erkekler de 9000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar amacıyla bu vakit 5000 erkekler amacıyla de 5975 gündür. 2008 senesinde oluşturulan düzenlemeyle 7 sene kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması durumunda gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir.

6-Bu programdan kimler yararlanabilir?

Çalışırken SGK'ya prim ödeyenler, Emekli Sandığı'na bağlı olanlar, SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar, Bağ-Kur'lu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabilir. Genellikle kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi amacıyla hizmet birleştirme prosedürünü ertelememesi gerekir. Sıhhat koşulları ya da teknik şartlar bireylerin müracaat yapmasına engel oluyorsa meşru varisler de müracaat prosedürünü gerçekleştirebilir. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebilir. Birleştirme esnasında meydana çıkan borçların kapatılması gerekiyor.