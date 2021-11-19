EYT son dakika bugün haberleri: EYT’liye yeni formüller! Kapsam, yaş ve maaş... EYT’de son durum belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlarr (EYT) amacıyla detaylı formüller üstünde duruluyor. Son olarak kapsam, yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği ve maaş hesabı olmak üzere 3 formül üstünde duruluyor. EYT'liler amacıyla formüllerden biri Almanya'da daha evvel yapılan formüle göre sigortalıya bir öneri sunuluyor. Emeklilik amacıyla kaç sene kalmışsa her sene amacıyla belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti seviyesi senelik yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 sene kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik meydana çıkıyor.