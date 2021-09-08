6 yıl erken emeklilik fırsat! 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa... Duymayan bilmeyen kalmasın!

Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.