6 yıl erken emeklilik fırsat! 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa... Duymayan bilmeyen kalmasın!

Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri amacıyla belli bir vakit sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor. Son dönemde kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde kadınların payı daha çok. Kadınların sorumluluğu çok. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının fazlası aile bütçesine destek olmak amacıyla çalışıyor. Çocuk bakımı, ev işleri rastgele bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Bu amaçla ülkemizin hukuk ve sosyal emniyet sistemi kadınlara fazlası pozitif ayrımcılık sağlıyor.
Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması. Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.
Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.