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    • SGK
    • 09.09.2021 08:53
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    • 09.09.2021 12:19
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    6 yıl erken emeklilik fırsat! 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa... Duymayan bilmeyen kalmasın!

    Erken emeklilik imkanlarından birisi de annelere tanındı. Sigortadan sonra 3 çocuk borçlanması yapan anneler 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa 6 sene erken emekli olabiliyor. İşte erken emekli olmak amacıyla şartlar. Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. Devlet, annelere erken emeklilik konusu ile ilgili da birtakım faydalar sağlıyor. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Buna göre; 3 çocuk amacıyla doğum borçlanması yapan anneler çalışmadıkları doğum sonrasına dair bu süreler amacıyla 2 bin 160 gün, yani 6 sene prim kazanabiliyor.

    takvim.com.tr
    6 yıl erken emeklilik: 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa...

    Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri amacıyla belli bir vakit sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor. Son dönemde kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde kadınların payı daha çok. Kadınların sorumluluğu çok. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının fazlası aile bütçesine destek olmak amacıyla çalışıyor. Çocuk bakımı, ev işleri rastgele bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Bu amaçla ülkemizin hukuk ve sosyal emniyet sistemi kadınlara fazlası pozitif ayrımcılık sağlıyor.


    Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması. Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.

    Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.

    ÖRNEK HESAPLAMA

    20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.

        Eşi vefat eden

        Eşi vefat eden, geliri ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara her ay yardım veriliyor. Başvuru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir 550 lira.

        Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Çocuk engelli doğarsa süre 360 güne çıkıyor. Yarım çalışma ödeneği için doğum izni bittikten sonra 30 gün içinden İşkur'a başvuru yapılacak.

        Ek yardım

        'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor.

        SGK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

        Emeklilik hesaplaması yapmak isteyen milyonlarca sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK) ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını kullanıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor. SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları, internette sadece birkaç tıkla, dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Türkiye' de kamu kurumlarının dijital dünyaya entegrasyonu çerçevesinde internette hizmete açtığı tüm online hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan e-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları da kolayca yapılabiliyor.

        4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

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        Haberler SGK 6 yıl erken emeklilik fırsat! 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa... Duymayan bilmeyen kalmasın!
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