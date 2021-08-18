Bir çuval inciri berbat etmeyin! Emeklilik müjdesi! SSK-SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memurlar! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Emeklilik müjdesi! SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur, 6 yıl... Çalışma yaşamında yer alan bayan ve erkeklerin öğrenmeleri gereken Sosyal Güvenlik Hakları bulunuyor. Bu sosyal emniyet hakları bireye hem erken emeklilik hakkı sağlayabiliyor hemde yüksek ücret almasını takviye oluyor. Emekli olmak isteyenler amacıyla esas koşulların aynı anda sağlanması gerekiyor. Prim adedi, sigortalılık gün adedi ve yaş şartı. Fakat bu koşullar değişik etmenlere bağlı olarak şahsa özel değişebilir. Bizlerde bu bu değişiklıkların hangi koşullarda olma ihtimalini detaylandırdık. SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. Erken emeklilik fırsatından yararlanmak amacıyla müracaat yapılması gerekiyor.
6 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA MÜJDESİ!
6 seneye kadar erken emekli olmak mümkün. Bu haktan yararlanabilmek amacıyla ise 3 kriterin sağlanmış olması gerekiyor. İş hayatında bayanların daha çok yer almasını sağlamak amacıyla birtakım basitlikler sağlanıyor. Genellikle anne olan bayanlar amacıyla yaseneyen en mühim fırsatlardan biri erken emeklilik olanağı. Bu haktan evlat edinen bayanlar da yararlanabiliyor. Kadınlara 6 sene erken emekli olma fırsatı tanınıyor. Erken emeklilik hakkı yalnızca bayanlara sağlanmıyor. Bazı hallerde erkekler de erken emekli olabiliyor. İşte erken emeklilik olanağı ile alakalı merak edilen bütün detaylar...
Annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandıran ve emeklilik olanağı gerçekleştiren doğum borçlanmasıdır. Bu haktan faydalanabilmek amacıyla 3 kriterin oluşması gerekiyor. Birincisi, anne doğumdan evvelce sigortalı bir işte çalışmalı ya da staj sigortası yapılmış olmalı. İkincisi, doğumdan sonra annenin çalışmıyor olması gerekiyor. Yani doğumdan sonra sigorta primlerinin ödenmemiş olması lazım. Üçüncü olarak bebeğin yaşaması koşulu bulunuyor.
2160 prim günü kazanıyor Buna göre, sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Her bir çocuk amacıyla 720 gün, 3 çocukta ise 2160 gün prim kazanmak mümkün. Böylece prim eksiği olan bayan 6 sene çalışmak yerine 3 çocuğu varsa doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabiliyor. Daha evvelce yalnızca SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve Bağkur'lu annelere de tanındı. Tek çocuk amacıyla borçlanma aşağı yukarıya 27 bin lira.