Bir çuval inciri berbat etmeyin! Emeklilik müjdesi! SSK-SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memurlar! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandıran ve emeklilik olanağı gerçekleştiren doğum borçlanmasıdır. Bu haktan faydalanabilmek amacıyla 3 kriterin oluşması gerekiyor. Birincisi, anne doğumdan evvelce sigortalı bir işte çalışmalı ya da staj sigortası yapılmış olmalı. İkincisi, doğumdan sonra annenin çalışmıyor olması gerekiyor. Yani doğumdan sonra sigorta primlerinin ödenmemiş olması lazım. Üçüncü olarak bebeğin yaşaması koşulu bulunuyor.

2160 prim günü kazanıyor Buna göre, sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Her bir çocuk amacıyla 720 gün, 3 çocukta ise 2160 gün prim kazanmak mümkün. Böylece prim eksiği olan bayan 6 sene çalışmak yerine 3 çocuğu varsa doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabiliyor. Daha evvelce yalnızca SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve Bağkur'lu annelere de tanındı. Tek çocuk amacıyla borçlanma aşağı yukarıya 27 bin lira.