Beşiktaş ara transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iki genç oyuncu netleşti. Edinilen bilgilere göre; Siyah-Beyazlı çalıştırıcının gözdesi konumunda olan Maestro ve Ümit Akdağ, Alanyaspor'daki performanslarıyla dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Maestro...

Ümit Akdağ Angolalı orta saha oyuncusu gösterdiği etkili performansla takımının en değerli isimlerinden biri. 2.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç futbolcunun Alanyaspor ile kontratı 2029 yazına kadar devam ediyor. Maestro'nun oyun görüşü ve sahadaki dinamizmi, Sergen Yalçın'ın orta sahadaki planlarının merkezinde yer alıyor.