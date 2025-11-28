Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”

THY'DEN AİRBUS A320 UYARISINA YANIT

Airbus'ın A320 filosu için yayımladığı acil güvenlik uyarısının ardından THY, etkilenen 8 uçağında talimatlara uygun güncellemelerin yapıldığını açıkladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, tarafından paylaşılan bilgiye göre, filoda bulunan 8 adet A320 tipi uçak kapsam dahilinde değerlendirilerek gerekli işlemler için servisten çekildi.

Yahya Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir.

Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir.

Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz.

Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.