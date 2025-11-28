Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, A320 ailesine ait geniş çaplı bir yazılım geri çağırma süreci başlattı. Yaklaşık 6 bin uçağı etkileyen karar, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabileceğinin tespit edilmesi üzerine alındı. Bu açıklama sonrası THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, etkilenen 8 uçağın, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verileceğini duyurdu.
Avrupalı üretici Airbus, A320 ailesine ait önemli sayıdaki uçakta acil yazılım güncellemesi yapılacağını açıkladı. Şirket, bir olayda tespit edilen risk nedeniyle uçuş kontrol sistemleri için kritik verilerin yoğun güneş radyasyonu tarafından bozulabileceğini bildirdi.
Bu kapsamlı geri çağırmanın dünya genelindeki 11 bin 300 A320 ailesi uçağından yaklaşık 6 binini etkilemesi bekleniyor.
THY'DEN AİRBUS A320 UYARISINA YANIT
Airbus'ın A320 filosu için yayımladığı acil güvenlik uyarısının ardından THY, etkilenen 8 uçağında talimatlara uygun güncellemelerin yapıldığını açıkladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, tarafından paylaşılan bilgiye göre, filoda bulunan 8 adet A320 tipi uçak kapsam dahilinde değerlendirilerek gerekli işlemler için servisten çekildi.
Yahya Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir.
Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir.
Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz.
Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Endüstri kaynaklarına göre, etkilenen uçakların yaklaşık üçte ikisi eski yazılım sürümüne dönerek kısa süreli bir yere çekilme yaşayacak. Ancak yüzlerce uçakta donanım değişimi gerekebileceği için haftalar süren bakım süreçleri gündeme gelebilir.
Bu operasyon, ABD'de yılın en yoğun seyahat döneminden hemen önce duyurulduğu için havayolları ve yolcular açısından ciddi aksamalara yol açması bekleniyor.
Uçaklardaki yazılım hatasını gidermek için yapılan kapsamlı geri çağırma işleminden etkilenen havayollarının, onarım merkezine yapılacak uçuşlar hariç, bir sonraki uçuştan önce bu işlemi gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi.
JETBLUE'NUN ACİL İNİŞİ
Geniş çaplı aksiyonun nedeni, 30 Ekim'de JetBlue'nun Cancun–Newark seferini yapan Flight 1230 uçuşunda yaşanan ciddi kontrol problemi oldu. Uçak Tampa'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı ve ani irtifa kaybı sırasında bazı yolcular hastaneye kaldırıldı.
A320 AİLESİ
Airbus verilerine göre, dünya genelinde 6 bin 440'ı A320 modeli olmak üzere toplam 11 bin 300 A320 ailesi uçağı hizmet veriyor. Bu model, küresel ticari havacılıkta en yoğun kullanılan dar gövdeli uçak serisi konumunda bulunuyor.