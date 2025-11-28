PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de iki yılda beşinci kurultay: Arınma krizi ve tepki çeken LGBT vaadi!

CHP, yolsuzluk iddiaları, delege pazarlığı tartışmaları ve parti içi gerilimlerin gölgesinde iki yılda beşinci kez kurultaya giderken, Kılıçdaroğlu’nun boykotu ve yönetimin tepki çeken LGBT vaadi kongreye damga vurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de iki yılda beşinci kurultay: Arınma krizi ve tepki çeken LGBT vaadi!

Parti tüzüğüne göre kurultaylarını iki yılda bir yapması gereken CHP, 39. Olağan Kurultayı'nı düzenliyor...

Belediyelerdeki yolsuzluk dosyaları, delege satın alma iddiaları ve "arınma" tartışmaları arasında kongreye giden CHP, böylece iki yılda dördüncü kez kurultay düzenleyerek tarihe geçti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BOYKOT: "YOLSUZLUK ŞÜPHELİLERİNDEN ARININ"
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın açılışı dün (28 Kasım) yine parti içi gerilimlerin gölgesinde yapıldı. "Yolsuzluk şüphelilerinden arının" çıkışıyla gündem yaratan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, davet edilmesine rağmen kurultaya katılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu katılmadıKemal Kılıçdaroğlu katılmadı

17 yıl sonra yenilenen parti programının tanıtıldığı törende sahnedeki vaatlerden çok, salondaki heyecansız, umursamaz görüntüler konuşuldu. 'LGBT özgürlüğü' vadinin açıklanması ise büyük tepki çekti.

DELEGELERDEN UMURSAMAZLIK: DİNLEYEN YOK
Kurultayın ilk günü genel başkan yardımcıları gruplar halinde kürsüye çıkarak iktidar olurlarsa hayata geçirmeyi planladıkları vaatleri sıraladı ancak delegelerin büyük bölümü konuşmaları ciddiye bile almadı.

Kimileri koltuklardan kalkıp sohbet etti, kimileri salon içinde gezindi. Gürültüden kürsüdeki sesler dahi güçlükle duyuldu. Buna rağmen yeni parti programı ve 10 maddelik tüzük değişikliği oylaması oy birliğiyle kabul edildi.

NELER DEĞİŞTİ
Parti tüzüğünde yapılan değişikliğe göre Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'tan 80'e çıktı. 8 olan Bilim Kültür Sanat Platformu üye sayısı 10'a çıkarıldı. 18-30 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kolları kotası, 31-40 yaş aralığı için yüzde 15 çalışma çağı kotası uygulanmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin tüzükte tanımlanması, partili belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanların yanı sıra buraların yönetim kurulu üyeleri ile danışmanlarının kongrelerde aday olamaması da düzenlendi.

TEPKİ ÇEKEN LGBT VAADİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in "Cinsel yönelim sebebiyle kimsenin dışlanmadığı bir düzen kuracağız" sözleri büyük tartışma yarattı. Parti adına duyurulan LGBT odaklı bu vaat, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve sert tepkiler aldı.
Demokratikleşme başlığında ise "Ana dil haktır" denilerek tüm vatandaşlara ana dillerini öğrenme ve kullanma hakkı vaat edildi.

ÖZEL: "HER ŞEYDEN KURTULMAK İÇİN İKTİDAR OLMAK ZORUNDAYIZ"
Açılış konuşmasında parti üzerindeki yolsuzluk ve rüşvet dosyalarına değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışıyla dikkat çekti:
"Esas meselemiz her şeyden kurtulmak için iktidar olmak."

Parti içi muhalefetin ağır eleştirilerine ise yanıt vermedi, "Bugün polemiğe girmeyeceğim" diyerek tartışmayı sonraki güne bıraktı.

'KİRPİ' BENZETMESİ CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Özel'in kurultaydan hemen önce verdiği röportaj ise bardağı taşıran son damla oldu. Kılıçdaroğlu ve ekibini işaret ettiği yorumlanan Özel, "Yeni dönemde kucaklayıcı olacağız ama bazen kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var" sözleriyle parti içindeki fay hatlarını daha da görünür hale getirdi.

2 YILDA 4 KURULTAY

38. Olağan Kurultay Olağan kurultay 4–5 Kasım 2023

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı 7 Eylül 2024

21. Olağanüstü Kurultay Olağanüstü kurultay 6 Nisan 2025

22. Olağanüstü Kurultay Olağanüstü kurultay 21 Eylül 2025

39. Olağan Kurultay Olağan kurultay 28–30 Kasım 2025

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmazÖzgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL
Kurultayın ikinci gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Pazar günü ise PM ve YDK seçimleri gerçekleştirilecek.

1300'den fazla delegenin oy kullanacağı kritik kongre, CHP'deki iktidar savaşlarının geleceğini belirleyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
CHP'de iki yılda beşinci kurultay: Arınma krizi ve tepki çeken LGBT vaadi!
Asgari ücret trafiği başlıyor: İşte masadaki rakam
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Ekosistem'in milyarder sıvacısı: İşte Adem Soytekin'e 8 yılda verilen ihale tutarı!
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villasına çalıştı
Beşiktaş ara transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta"
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! 1700 yıllık mazi: İznik'teki ayine katıldı
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı