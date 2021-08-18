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    • SGK
    • 18.08.2021 13:28
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    • 18.08.2021 13:31
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    10 soruda kolay ve anında SGK ve Bağkur'lu emeklilik müjdesi vatandaşı cezbetti! Aylık 1.55 faiz seviyesi ve 36 ay vade...

    Aylık 1.55 faiz seviyesi ve 36 ay vadeyle emekliş olun. Yapılandırma yasası prim borcu olanlar ya da daha önce dondurulmuş hizmet vakti olanlara mühim imkanlar sağlandı. Birçok şahsa ise emeklilik yolu açıldı. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek. 5 puanlık prim indirimi de mümkün olacak.. SGK, prim borcunu yapılandırarak ya da sigorta süresini canlandırarak emekli olabilecek Bağ-Kur'lulara kredi imkanı da sağladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank ile imzalanan protokol kapsamında sigortalılar 36 ay vade ile kredi kullanabilecek..

    takvim.com.tr
    10 soruda kolay ve anında SGK ve Bağkur’lu emeklilik müjdesi vatandaşı cezbetti!

    Prim borcunu dondurma, yapılandırma ve ihya olanağı çoğu vatandaşa emekli olma yolunu açıyor. Üstelik de isteyene hesaplı kredi verilecek. Yapılandırma ile emeklilik nedir? Kredi ile Emeklilik nasıl yapılacak? Yapılandırma süreci devam eder iken Sosyal Güvenlik Kurumu kamu bankalarıyla bir protokol imzaladı. Bu kapsamda kredi ile emeklilik imkanının yolu açıldı.Peki kredi ile nasıl emekli olunur? Kredi ile emeklilikten kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Nasıl uygulanacak? Şartlar neler? İşte detaylar...

    YAPILANDIRMA NE GETİRİYOR?

    30 Nisan'a dek olan prim borçları ay sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat yapıldığında yapılandırılacak. Faizler silinerek, Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. 1 Kasım'a dek peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ı alınmaz. Dileyen, 18 taksitte 36 ayda da ödeyebilecek.

    YA BAŞVURULMAZSA?

    30 Nisan'dan önceki prim borçları silinecek, bu zamanlara ait hizmetler dondurulacak. Sonra istenirse ihya edilebilecek.

    EMEKLİLİK İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

    Yapılandırma ya da ihya ile emekli olacak şahıslar, ödemeler bitince aylığa kavuşacak. Prim borcu olup, bu süreye gereksinimi olmayanlar da dondurma işleminin yapılmasıyla aylık bağlatabilecek.

    İSTEĞE BAĞLIYA DA VAR MI?

    Nisan 2021 ve evveline ait olup müracaat tarihi itibariyle ödeme olanağı ortadan kalkmayan primler yapılandırma kapsamında.

        KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARDA HANGİ İMKAN VAR?

        Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler amacıyla yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

        DONDURULMUŞ HİZMET SÜREM VAR, İHYA AVANTAJLI MI?

        Bu süreler daha düşük ödemeyle ihya ediliyor. Güncel prim tutarı yerine söz

        EMEKLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANIR?

        Birikmiş Bağ-Kur prim borcunu ödemesi ya da ihya etmesi durumunda 4/A ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek şahıslar yararlanır. Hizmet borçlanması ile yaşlılık aylığı bağlanabilecek şahıslara de aynı imkân var.

        NASIL ALINIYOR?

        Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine müracaat yapılıp, buradan alıncak 'Emekli olunabilir' yazısıyla Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a başvurabilecek.

        ŞARTLARI NEDİR?

        Aylık 1.55 faiz seviyesi ve 36 ay vade ile kullanılabilecek.

        Süreç nasıl işliyor?

        Bu borç emekli maaşlarından ödenecek. Önce SGK'ya gidilecek. 'Emekli borcunu öderse emekli olabilir' yazısı alınacak. Bu yazıyla eş güdümlü kamu bankalarına gidilecek. Kamu bankası sizin borcunuzu sosyal güvenlik kurumuna aktaracak. Dolayısıyla borcunuz ortadan kalkacak ve emeklilik süreciniz başlayacak.

        Kimler yararlanacak?

        * Emeklilik şartlarını tamamlayanlar

        * Kuruma borcu bulunduğu amacıyla emekli olamayanlar

        * Yapılandırmaya başvuranlar

        * İhya ile gün satın alacaklar

        * Borçlanma ile emekli olabilecekler

        Kredi işbirliği protokolünden birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/B prim borcunu ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, hizmet borçlanmasını ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar faydalanabilecek.

            Nasıl uygulanacak?

            * Yapılandırmaya başvurularak borçlar belirlenecek

            * SGK'dan "borcunu ödediğinde emekli olabilir" yazısı alınacak

            * Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan birisine başvurulacak

            İhya eden 3'te biri ödenecek

            Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor.

            Birinci taksiti 31 Ekim'e kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek.

            Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tutarın yatırılmasıyla sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ-Kur sigortalıların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak.
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            Haberler SGK 10 soruda kolay ve anında SGK ve Bağkur'lu emeklilik müjdesi vatandaşı cezbetti! Aylık 1.55 faiz seviyesi ve 36 ay vade...
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