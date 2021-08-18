10 soruda kolay ve anında SGK ve Bağkur'lu emeklilik müjdesi vatandaşı cezbetti! Aylık 1.55 faiz seviyesi ve 36 ay vade...

Prim borcunu dondurma, yapılandırma ve ihya olanağı çoğu vatandaşa emekli olma yolunu açıyor. Üstelik de isteyene hesaplı kredi verilecek. Yapılandırma ile emeklilik nedir? Kredi ile Emeklilik nasıl yapılacak? Yapılandırma süreci devam eder iken Sosyal Güvenlik Kurumu kamu bankalarıyla bir protokol imzaladı. Bu kapsamda kredi ile emeklilik imkanının yolu açıldı.Peki kredi ile nasıl emekli olunur? Kredi ile emeklilikten kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Nasıl uygulanacak? Şartlar neler? İşte detaylar...
YAPILANDIRMA NE GETİRİYOR?
30 Nisan'a dek olan prim borçları ay sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat yapıldığında yapılandırılacak. Faizler silinerek, Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. 1 Kasım'a dek peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ı alınmaz. Dileyen, 18 taksitte 36 ayda da ödeyebilecek.
YA BAŞVURULMAZSA?
30 Nisan'dan önceki prim borçları silinecek, bu zamanlara ait hizmetler dondurulacak. Sonra istenirse ihya edilebilecek.
EMEKLİLİK İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
Yapılandırma ya da ihya ile emekli olacak şahıslar, ödemeler bitince aylığa kavuşacak. Prim borcu olup, bu süreye gereksinimi olmayanlar da dondurma işleminin yapılmasıyla aylık bağlatabilecek.
İSTEĞE BAĞLIYA DA VAR MI?
Nisan 2021 ve evveline ait olup müracaat tarihi itibariyle ödeme olanağı ortadan kalkmayan primler yapılandırma kapsamında.