10 soruda kolay ve anında SGK ve Bağkur'lu emeklilik müjdesi vatandaşı cezbetti! Aylık 1.55 faiz seviyesi ve 36 ay vade...

EMEKLİLİK İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Yapılandırma ya da ihya ile emekli olacak şahıslar, ödemeler bitince aylığa kavuşacak. Prim borcu olup, bu süreye gereksinimi olmayanlar da dondurma işleminin yapılmasıyla aylık bağlatabilecek.

İSTEĞE BAĞLIYA DA VAR MI?

Nisan 2021 ve evveline ait olup müracaat tarihi itibariyle ödeme olanağı ortadan kalkmayan primler yapılandırma kapsamında.