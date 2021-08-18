Bunu yapanın hemen emeklilik yaşı düşüyor! 1999 öncesi sigortası olanlar dikkat! 1800 ve 3600 günle kaç yaşında emekli olurum?

1999'DAN SONRA İŞE GİRDİYSENİZ…

9 Eylül 1999'dan sonra emeklilik şartları erkekler amacıyla 60 yaş ve 7 bin güne çıktı. Yani 10 Eylül 1999'da işe giren birisi amacıyla şartlar böyle. Bu arkadaşımız 1999'dan evvelce askerlik yapmışsa birkaç günlük borçlanma ile yaş şartını 58'e, primi de 5900'e düşürerek 2 sene kazanabilir.

Hatta 23.11.1998 evveline çekebilirse 57 yaşa tâbi olup 3 sene da kazanabilir. Asteğmenler ise yalnızca yedek subay okulundaki zamanı borçlanabiliyor. Borçlanmayı anında ya da emeklilik evveli yapabilirsiniz. Tek fark oran değişir.

İŞE GİRDİKTEN SONRA ASKERE GİDENLER İÇİN DE İMKAN VAR

Askerliği sigortalı olduktan sonra yapanlar amacıyla de imkân var. Bu haldekiler işe girişi geri çekemiyor ama yatırdıkları gün sayısınca prim kazanıyor. Eksik primi olanlar bu imkânı kullanabilir, Bu sayede çalışmadan prim kazanabilir.