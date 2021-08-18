Bunu yapanın hemen emeklilik yaşı düşüyor! 1999 öncesi sigortası olanlar dikkat! 1800 ve 3600 günle kaç yaşında emekli olurum?

Pek çok şahıs erken yaşta emekli olup, rahat etmenin hayalini kuruyor. Erken yaşta emekli olabilmek amacıyla birtakım yollar bulunuyor. Bu yolları sizin amacıyla araştırdık. 1999 evveli sigorta başlangıcı olanlar dikkat! Erken emeklilik amacıyla işe girdiğiniz tarih ile askerlik yaptığınız devre önemli. Askerliğin sigortalı olduğunuz tarihten evvelce ya da sonra olmasına göre hal değişiyor. Burada en avantajlı kesim evvelce askerlik yapıp sonra çalışma hayatına başlayanlar. Bu halde askerlik vakitleri sizin işe giriş tarihinizi geri çekiyor.
EMEKLİLİK YAŞI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
Ülkemizde emekli olmak amacıyla prim şartını yerine getirmek gerekiyor. Primlerini çalışarak ya da dışardan ödeyerek emekli olabilirsiniz. Bir başka teknik ise borçlanma. Yani belli günleri satın alarak kullanabiliyorsunuz. Bu özel vakitlerden birisi de askerlik. Askerlik günleri erkek sigortalılara hem prim günü kazandırıyor hem de erken emekli olmalarını sağlıyor.
SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNE DİKKAT!
Erken emeklilik amacıyla işe girdiğiniz tarih ile askerlik yaptığınız devre önemli. Askerliğin sigortalı olduğunuz tarihten evvelce ya da sonra olmasına göre hal değişiyor. Burada en avantajlı kesim evvelce askerlik yapıp sonra çalışma hayatına başlayanlar. Bu halde askerlik vakitleri sizin işe giriş tarihinizi geri çekiyor. Yani ne kadar vakit askerlik borçlanırsanız o ilk sigorta olduğunuz tarih o kadar geri çekiliyor. Bu da emekliliği erkene alıyor. Emeklilik yaşı kademeli arttığı amacıyla geriye çektiğiniz tarih sizi bir evvelceki kademeye getirerek bir yaş kazandırıyor.