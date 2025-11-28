CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı

ABD 'de iki ulusal muhafızın vurulduğu saldırının failinin CIA bağlantısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

AFGANİSTAN'DA CIA İLE ÇALIŞIYORDU

Failin Afganistan'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin olayla ilgili bilgi sahibi kişi ve Afgan istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, saldırının şüphelisi 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal'ın, Amerikalılarla çalışan Afgan paramiliter gücü "Sıfır Birimi"nde görev aldığı belirtildi.

Bir istihbarat yetkilisine dayandırılarak Lakanwal'ın biriminin Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bulunduğu ve kardeşlerinden birinin de bu birliğin komutan yardımcısı olduğu kaydedildi.

İsmini paylaşmak istemeyen çocukluk arkadaşı ise Lakanwal'ın "akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve birliğinin yol açtığı kayıplardan rahatsız olduğunu" öne sürdü.

15 YAŞINDA CIA İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Haberde, Amazon şirketinin verdiği bilgilere göre Lakanwal'ın ABD'de geçen yaz birkaç hafta boyunca sonuncusu ağustosta olmak üzere Amazon Flex'te şoför olarak paket teslimatı yaptığı belirtildi.

Öte yandan, Amerikan Fox News kanalının haberinde bu birliğin üyelerinin CIA tarafından eğitildiği ve Afganistan'da "zorlu terörle mücadele operasyonları"nı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsmi paylaşılmayan yetkili de Lakanwal'ın muhtemelen 15 yaşındayken, 2011 yılı civarında CIA ile çalışmaya başladığını belirterek, o dönemde Afganların ABD hükümetinde çalışmak için başvurmadan önce 18 yaşında veya daha büyük görünmek amacıyla doğum belgelerinde sahtecilik yapmalarının yaygın olduğunu savundu.

Üst düzey ABD'li yetkili ise Lakanwal'ın "tüm kontrollerden temiz çıktığı" yorumunda bulundu.