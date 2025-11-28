PODCAST CANLI YAYIN

Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi, zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti. 4 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ailenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli olduSon dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu

Böcek ailesi.Böcek ailesi.

KESİN ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ OLDU

Böcek ailesinin kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi.

Zehirlenen Böcek ailesinin taksideki anları. Zehirlenen Böcek ailesinin taksideki anları.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeninin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlenmesi üzerine midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. (DHA)Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı

OTELDE MAHSUR KALDIKLARI ANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan zehirlenen ailenin otele ambulans çağırıp odalarında aşağı indiklerinde, içeride kilitli kaldıkları ortaya çıkmıştı.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ OTELİN KAPISINI KİLİTLEYİP GİTTİĞİNİ ANLATTI: KEBAPÇIYA GİTTİM
Tutuklanmasına karar verilen şüphelilerden M.M.U.D.C, ifadesinde, söz konusu otelde yarı zamanlı olarak çalıştığını, oteldeki ilaçlama sırasında burada olmadığını, E.O. isimli kişinin çalıştığını, 12 Kasım 08.30 sıralarında otele geldiğini, 101 numaralı odanın kapılarının ilaçlama nedeniyle bantlı olduğunu öne sürdü.

Saat 10.00-11.00 sıralarında Servet ve Çiğdem Böcek'in kendisine çocuklarının kustuğunu, odanın temizlenmesi gerektiğini söylediğini kaydeden şüpheli M.M.U.D.C, şu beyanı verdi:

"Ayrıca sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler, hastaneye gitmek için yardım istediler. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu kendilerine söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitmesi üzerine evime geçtim. Aynı gün aksam saat 20.30 sıralarında resepsiyon görevlisi olarak çalışan R.B. beni aradı acil işi olduğunu söyleyerek benim onun yerine çalışmamı istedi. Bende paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeni ile hava almak için otel dışına çıktım."

M.M.U.D.C, hava aldıktan sonra geri döndüğünü öne sürerek, "01.30 sıralarında yemek için otelin kapısını kilitleyerek otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum." iddiasında bulundu.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli R.B'de ifadesinde üniversite öğrencisi olduğunu, kendisine harçlık çıkarmak için yabancı dili olması nedeniyle bazen otellerin resepsiyonunda çalıştığını, Böcek ailesini tanımadığını öne sürdü.

Otele 11 Kasım'da geldiğinde, 101 numaralı odanın kapısında bantlar olduğunu, lobide koku hissetmediğini, 12 Kasım günü normalde çalışacağını ancak arkadaşıyla görüşmek için hasta olduğu bahanesiyle lobide çalışan diğer arkadaşını arayarak yerine çalışmasını istediğini öne süren R.B, "Ben aslında hasta değildim sadece arkadaşımla görüşmek için yalan söyledim. Zaten böyle bir rahatsızlığım bulunsaydı hastaneye giderdim. Ben hastaneye herhangi bir rahatsızlığım olmadığı için gitmedim. Bizim çalışmış olduğumuz otelde herhangi bir yiyecek, içecek satışı da yoktur. Olayları sonradan öğrendim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.

Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Trendyol
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! 1700 yıllık mazi: İznik'teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta"
İdefix
İsrail Suriye'ye saldırıdı! Dışişleri'nden Tel Aviv'e tepki: Bölgenin istikrarına tehdit!
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
İznik'te "Papa" hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Türk telekom
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
İsrail Batı Şeria’da silahsız Filistinlileri infaz etti! Ben Gvir’den katliama övgü
ABD gazetesinden Maduro “Türkiye’ye sürgün gidecek” iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!