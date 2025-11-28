Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Ukrayna’da savaşın ortasında patlak veren yolsuzluk skandalının ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kendisine en yakın ismi kaybetti. Haftalardır gündemden düşmeyen yolsuzluk skandalında “Ali Baba” kod adıyla yer alan Zelenskiy’nin Başdanışmanı Andriy Yermak da ifşa olmuştu. Yermak’ı korumaya devam eden Zelenskiy, başdanışmanının istifa ettiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) 28 Kasım'da kendi binasında yaptığı aramaların ardından istifa ettiğini duyurdu.
UKRAYNA'DA YOLSUZLUK SKANDALI
Ukrayna Rusya ile devam eden savaşın ortasında, haftalardır yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Kasım ayı başında patlak veren yolsuzluk skandalında bir numaralı ismin, Zelenskiy'e en yakın isimlerden Timur Mindich olduğu ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Herman Haluşçenko ve Enerji Bakanı Svitlana Hrynchuk 19 Kasım'da görevden alındı. Henüz haklarında dava açılmadı. Mindich, hakkında dava açılmadan önce Ukrayna'dan kaçtı. Zelenski tarafından yaptırıma tabi tutuldu ve arananlar listesine alındı.
YERMAK İSTİFASINI VERDİ
Andriy Yermak'ın Zelenskiy'e istifasını sunduğu bildirildi. Zelenskiy, Yermak'ın istifasını Telegram kanalından yayınladığı video mesajıyla duyurdu.
KOD ADI ALİ BABA
Ukrayna basınına göre Yermak da yolsuzluk skandalına karışanlar arasında ve soruşturmacılar ona "Ali Baba" kod adını veriyor.
Ukrayna Başsavcılığı'nın yolsuzlukla mücadele birimi başkanı Oleksandr Klymenko, kasım ayı başlarında yaptığı açıklamada, soruşturmacılara göre "Ali Baba'nın, NABU dedektifleri ve yolsuzlukla mücadele savcılarının hedef alınmasını sağlamak için kolluk birimlerine toplantılar düzenleyip talimatlar verdiğini" söyledi. Kiev Independent'a konuşan bir kolluk kaynağı ise Energoatom yolsuzluk planı üzerinden finanse edilen lüks evlerden birinin Yermak için hazırlandığını belirtti.
ZELENSKİY SKANDALDAN SONRA HEYETE ALMIŞTI
Yermak, haberler hakkında yorum yapmadı. Cumhurbaşkanlığı ise yorum taleplerine yanıt vermedi. Zelenskiy ise tepkilere rağmen Yermak'ı görevden almayı reddetmiş, üstelik ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya barış planını açıklamasının ardından 23 Kasım'da ABD ile İsviçre'de yapılacak görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık etmesi için Yermak'ı seçmişti.
2020 yılında atanan Yermak, Ukrayna hükümeti içinde benzeri görülmemiş bir nüfuz kazandı. Uzun süredir devam eden eleştirilere rağmen Zelenski, Yermak'a güvendiğini söylemiş ve aşırı güç kullandığı iddialarını reddetmişti.
Zelenskiy, geçtiğimiz yıl Bloomberg'e verdiği bir röportajda, "Yermak güçlü bir yönetici. Elde ettiği sonuçlardan dolayı ona saygı duyuyorum. Ne dersem onu yapıyor ve bu görevleri yerine getiriyor." demişti.
Zelenskiy 2021'de ise Yermak için "Benimle geldi, benimle gidecek. Ve hiçbir makamda kalmayacak" demişti.