Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi

Ukrayna Başsavcılığı'nın yolsuzlukla mücadele birimi başkanı Oleksandr Klymenko, kasım ayı başlarında yaptığı açıklamada, soruşturmacılara göre "Ali Baba'nın, NABU dedektifleri ve yolsuzlukla mücadele savcılarının hedef alınmasını sağlamak için kolluk birimlerine toplantılar düzenleyip talimatlar verdiğini" söyledi. Kiev Independent'a konuşan bir kolluk kaynağı ise Energoatom yolsuzluk planı üzerinden finanse edilen lüks evlerden birinin Yermak için hazırlandığını belirtti.

Ukrayna basınına göre Yermak da yolsuzluk skandalına karışanlar arasında ve soruşturmacılar ona "Ali Baba" kod adını veriyor.

Yermak, haberler hakkında yorum yapmadı. Cumhurbaşkanlığı ise yorum taleplerine yanıt vermedi. Zelenskiy ise tepkilere rağmen Yermak'ı görevden almayı reddetmiş, üstelik ABD Başkanı Donald Trump 'ın Rusya barış planını açıklamasının ardından 23 Kasım'da ABD ile İsviçre'de yapılacak görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık etmesi için Yermak'ı seçmişti.

Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll, 23 Kasım 2025'te İsviçre'nin Cenevre kentindeki ABD Misyonu'nda Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşüyor, Reuters

Yermak ve Zelenskiy, Reuters

2020 yılında atanan Yermak, Ukrayna hükümeti içinde benzeri görülmemiş bir nüfuz kazandı. Uzun süredir devam eden eleştirilere rağmen Zelenski, Yermak'a güvendiğini söylemiş ve aşırı güç kullandığı iddialarını reddetmişti.

Zelenskiy, geçtiğimiz yıl Bloomberg'e verdiği bir röportajda, "Yermak güçlü bir yönetici. Elde ettiği sonuçlardan dolayı ona saygı duyuyorum. Ne dersem onu yapıyor ve bu görevleri yerine getiriyor." demişti.

Zelenskiy 2021'de ise Yermak için "Benimle geldi, benimle gidecek. Ve hiçbir makamda kalmayacak" demişti.