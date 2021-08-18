SSK-SGK ve Bağkur'lu emekliye en az 6 bin 102 lira 77 TL! 22 Ağustos tarihine dikkat edin! Aile yardımı ve enflasyon farkı...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 4 BİN 96 TL

İlk olarak memur konfederasyonları taleplerini '2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam, yüzde 6 refah payı ve 600 lira seyyanen zam' şeklinde açıkladı. Sonrasında geçen hafta hükümet ilk teklifini '2022'de yüzde 5+6, 2023'te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı' olarak duyurdu. Memur konfederasyonları yeterli bulmayıp zam oranlarının artırılmasını beklediğini duyururken, hükümetin kümülatif aşağı yukarı yüzde 25 artış sahibi olan ilk teklifinin maaşlara nasıl yansıyacağı belli oldu.

Buna göre, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 zamla (enflasyon farkı hariç) 4 bin 96 lira 73 kuruşa yükselecek. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da gene 2 senelik dönemdeki 4 artışla (enflasyon farkı hariç) 4 bin 880 liradan 6 bin 102 lira 77 kuruşa çıkacak.