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    • SGK
    • 18.08.2021 13:46
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    • 18.08.2021 17:13
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    SSK-SGK ve Bağkur'lu emekliye en az 6 bin 102 lira 77 TL! 22 Ağustos tarihine dikkat edin! Aile yardımı ve enflasyon farkı...

    Tek tek açıklama yapıldı. Milyonlar bekliyordu! Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları ilk kez birleşerek memur ve memur emeklileri amacıyla taleplerini hükümete iletmişti. 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam, üzde 6 refah payı ve 600 lira seyyanen zam istenmişti. Hükümet öneriyi '2022'de yüzde 5+6, 2013'te yüzde 6+6 zam' olarak karşılık verdik. Buna göre en düşük maas 2 senede emekliye 4 bin 96, memura 6 bin 102 liraya çıkaracak. Fakat sendikalar bu öneriyi reddederek eylem kararı aldı. Gözler 22 Ağustos’a çevrildi.

    takvim.com.tr
    Emekliye en az 6 bin 102 lira 77 TL! 22 Ağustos tarihine dikkat edin!

    Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son viraja girildi. Önümüzdeki 2 senede yapılacak zamları belirleyen hükümetin öneriyi sendikalar doğrultusundan reddedildi. 22 Ağustos tarihine dikkat. İlk olarak memur konfederasyonları taleplerini '2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam, yüzde 6 refah payı ve 600 lira seyyanen zam' şeklinde açıkladı. Sonrasında geçen hafta hükümet ilk teklifini '2022'de yüzde 5+6, 2023'te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı' olarak duyurdu.

    22 AĞUSTOS'A DİKKAT!

    Memurlar ve memur emeklileri zam oranlarının müzakereler neticesinde daha da artmasını bekliyor. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'a kadar zam seviyesi belli olacak. Eğer uyuşma olmazsa kamu görevlileri hakem kurulu Ağustos sonucunda zam seviyesine karar verecek.

    EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 4 BİN 96 TL

    İlk olarak memur konfederasyonları taleplerini '2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam, yüzde 6 refah payı ve 600 lira seyyanen zam' şeklinde açıkladı. Sonrasında geçen hafta hükümet ilk teklifini '2022'de yüzde 5+6, 2023'te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı' olarak duyurdu. Memur konfederasyonları yeterli bulmayıp zam oranlarının artırılmasını beklediğini duyururken, hükümetin kümülatif aşağı yukarı yüzde 25 artış sahibi olan ilk teklifinin maaşlara nasıl yansıyacağı belli oldu.

    Buna göre, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 zamla (enflasyon farkı hariç) 4 bin 96 lira 73 kuruşa yükselecek. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da gene 2 senelik dönemdeki 4 artışla (enflasyon farkı hariç) 4 bin 880 liradan 6 bin 102 lira 77 kuruşa çıkacak.

        Hükümetin ilk teklifine göre maaşlar şöyle:

        MEMUR EMEKLİSİ TABAN MAAŞ

        Mevcut 3.275,90 TL

        Ocak 2022 (% 5 zamlı) 3.439,70 TL

        Temmuz 2022 (% 6 zamlı) 3.646,08 TL

        Ocak 2023 (% 6 zamlı) 3.864,84 TL

        Temmuz 2023 (% 6 zamlı) 4.096,73 TL

        NOT: Enflasyon farkı hariç

        MEMUR TABAN MAAŞ

        Mevcut 4.880 TL

        Ocak 2022 (% 5 zamlı) 5.124 TL

        Temmuz 2022 (% 6 zamlı) 5.431,44 TL

        Ocak 2023 (% 6 zamlı) 5.757,33 TL

        Temmuz 2023 (% 6 zamlı) 6.102,77 TL

        NOT: Enflasyon farkı hariç

        SENDİKALAR NE İSTEDİ?

        ● 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam

        ● Yüzde 6 refah payı

        ● 600 lira seyyanen zam

        HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ?

        ● 2022'de yüzde 5+6 zam

        ● 2023'te yüzde 6+6 zam

        ● Enflasyon farkı

        AİLE YARDIMI NEDİR?

        2021 yılı Aile ve Çocuk Yardımı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Aile ve Çocuk Yardımı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

        ENFLASYON FARKI HESABI NASIL YAPILIR?

        a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

        b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.
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        Haberler SGK SSK-SGK ve Bağkur'lu emekliye en az 6 bin 102 lira 77 TL! 22 Ağustos tarihine dikkat edin! Aile yardımı ve enflasyon farkı...
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