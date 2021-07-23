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    • SGK
    • 23.07.2021 16:02
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    • 23.07.2021 16:02
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    Şu an işe girenler kaç yaşında emekli olur? 2021 emeklilik yaşı son dakika ne oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplama!

    Şu an işe girenler kaç yaşında emekli olacak? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişi erken emekli olma hayalini kurar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı sigortalı çalışanlar kaç yaşında emekli olacağını araştırıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin henüz emekli olmamış kişiler 'Ne zaman emekli olabilirim?' Sorusunun yanıtını arama motorlarında sorguluyor. Prim gün sayısı, çalıştığınız yıl gibi belli kriterleri sağlamış kişiler emekli olmaya hak kazanıyor. Peki, Emeklilik yaşı kaç oldu? Şu anda işe girenler hangi yaşta emekli olabilecek? İşte 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emeklilik yaşı hesaplama ekranı!

    takvim.com.tr
    Şu an işe girenler kaç yaşında emekli olur?

    Şu anda işe girenler kaç yaşında emekli olacak? Sorusu ekonomi gündeminde merak edilerek araştırılıyor. Emekli olmak veya emekliliğe hak kazanmak için belli başlı şartları yerine getirmek gerekiyor. Ne zaman emekli olacağınız işe giriş tarihinize ve prim gün sayısına göre farklılık göstermektedir. 4A, 4B ve 4C emeklilik kapsamında çalışmakta olan kişilerin emeklilikleri birçok kıstas ile belirlenmektedir. Peki, Emeklilik yaşı kaç oldu? İşte 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emeklilik yaşı hesaplama ekranı!

    NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

    Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor.

    Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;

    1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

    2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.

    3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

    Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.

    KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Yaştan emekli olabilmek için 3 dönem önemlidir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz.

        3600 gün prim ödeyerek emekli olmak

        3600 günde emekli olabilmeniz için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca bayanlarda ve erkeklerde emeklilik şartları da farklılık gösterir. Erkeklerde 3600 gün şartına göre emekli olma durumu aşağıda verilmiştir.

        En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmalısınız.

        En az 3600 gün prim ödemiş olmalısınız.

        4500 gün prim ödeyerek emekli olmak

        Erkeklerin 4500 gün ile yaşlılıktan emeklilik şartları

        08.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında ilk defa işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır.

        İŞE BAŞLAMA TARİHİNE GÖRE ERKEK SİGORTALILARIN EMEKLİLİK YAŞI

        - İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1976 ve öncesi olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri şartıyla, yaş sınırı olmadan emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 44 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1979 ile 23 Kasım 1980 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 45 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1980 ile 23 Mayıs 1982 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5075 gün prim ödemeleri ve 46 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1982 ile 23 Kasım 1983 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5150 gün prim ödemeleri ve 47 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1983 ile 23 Mayıs 1985 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5225 gün prim ödemeleri ve 48 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5300 gün prim ödemeleri ve 49 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1986 ile 23 Mayıs 1988 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5375 gün prim ödemeleri ve 50 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1988 ile 23 Kasım 1989 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5450 gün prim ödemeleri ve 51 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1989 ile 23 Mayıs 1991 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5525 gün prim ödemeleri ve 52 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1991 ile 23 Kasım 1992 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5600 gün prim ödemeleri ve 53 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1992 ile 23 Mayıs 1994 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5675 gün prim ödemeleri ve 54 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1994 ile 23 Kasım 1995 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5750 gün prim ödemeleri ve 55 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1995 ile 23 Mayıs 1997 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri ve 56 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1997 ile 23 Kasım 1998 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5900 gün prim ödemeleri ve 57 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5975 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        - İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası olanlar sigortalılık süresi olmadan, 7000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

        SGK EMEKLİLİK HESAPLAMA ROBOTU

        Emekli olmasına az kalan kişiler ya da emeklilik hayatında ne kadar maaş alacağını merak edenler maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamak istiyor.

        http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. 3600 günü tamamlayanların hepsi sorgulama yapabilir.
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        Haberler SGK Şu an işe girenler kaç yaşında emekli olur? 2021 emeklilik yaşı son dakika ne oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplama!