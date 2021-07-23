SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye çifter çifter müjde! Ziraat Bankası emeklilik kredisi nasıl alınır? Şubeye gitmeden aynı gün içinde hesapta!

Pandemi sonrasında özellikle kamu bankaları emekliye kredi vermek amacıyla uygun faizli kredi kampanyaları için sıraya girdi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor." ifadelerine yer verildi. Peki, Ziraat Bankası emeklilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Krediyle emekli olmak kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!