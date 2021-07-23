SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye çifter çifter müjde! Ziraat Bankası emeklilik kredisi nasıl alınır? Şubeye gitmeden aynı gün içinde hesapta!
Emeklilerin yüzünü güldürecek haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Bilindiği üzere, günümüzde çoğu insan birçok sebeplerden kaynaklı kredi gereksinimi duyabiliyor. Koronavirüs salgını sonrasında özellikle kamu bankaları emekliye kredi vermek amacıyla uygun faizli kredi kampanyaları için sıraya girdi. Başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları emekli maaşının kat ve kat üstünde emeklilik kredisi veriyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor." ifadelerine yer verildi. Peki, Ziraat Bankası emeklilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Krediyle emekli olmak kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
Pandemi sonrasında özellikle kamu bankaları emekliye kredi vermek amacıyla uygun faizli kredi kampanyaları için sıraya girdi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor." ifadelerine yer verildi. Peki, Ziraat Bankası emeklilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Krediyle emekli olmak kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
Maaşını Ziraat'ten Alan Emeklilere Özel Krediler Ziraat'te!
Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.
KREDİ KOŞULLARI!
Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.