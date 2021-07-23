4A-4B-4C SGK (SSK) ve Bağkur'luya erken emeklilik şansı! SGK açıklamıştı 90 gün içinde tamamlayın!

Milyonlarca çalışan amacıyla en mühim şey bir an evvelce emekli olmaktır. 4A-4B-4C SGK (SSK) ve Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi ise çalışanlar doğrultusundan yakından takip ediliyor. Sigorta başlangıç tarihi, 15 senelik sigorta zamanı ve 3600 prim günün doldurulma sürenin hesaplanmasında öneme alınan bir faktördür. Kişinin staj başlangıcı, 3600 günden erken emeklilik amacıyla başlangıç olarak kabul edilmez. SGK doğrultusundan 4A-4B-4C SSK, Bağkur'lu amacıyla yeni açıklama geldi. Bu bağlamda ucuza borçlanma yaparak emekli olabileceksiniz. 1 Ağustos 2019 Tarihinden birkaç hafta kadar evvelce bu yönde bir yasa çıkarılacağı bilgi kapasitesi yayılmış ve bütün borçlanmak isteyen şahıslar borçlanma taleplerini kuruma iletmişlerdi.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ AÇIKLAMA
Bilindiği üzere 01/08/2019 tarihi itibariyle tüm yurt dışı borçlanmalarının prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltilmiş ve bu tarih itibariyle yurt dışı borçlanması yapanların sigortalılık statüleri de Bağ-Kur kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştı.
1 Ağustos 2019 Tarihinden birkaç hafta kadar önce bu yönde bir kanun çıkarılacağı bilgisi yayılmış ve tüm borçlanmak isteyen kişiler borçlanma taleplerini kuruma iletmişlerdi.
Eksik belgelerle müracaat edenlere ek süre Eski kanundan faydalanarak 4/a statüsünde ve ucuz borçlanma yapmak erken emekli olmak isteyenler sadece dilekçe ile müracaatlarını yaptılar. Sadece dilekçe ile müracaat edenlere kurum 'eksik belgeleriniz var, bu belgeleri 3 ay içerisinde tamamlayın' tebligatı gönderdi.
Bu tebligatı eline alan gurbetçilerimizin 3 aylık süreyi dolduranlar için yeni bir fırsat doğdu. SGK 1 Nisan'da yayımlamış olduğu duyuru ile 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yurt dışı borçlanması yapmış ve eksik evrakı olduğu tespit edilen gurbetçilere ek süre tanıdı.
Eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.12.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında alan kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 31.07.2020 tarihine kadar, eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.01.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında alan kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 01.03.2020 tarihine kadar geçen süreler düşülerek kalan süreleri 01.07.2020 tarihinden itibaren, eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında alan ya da alacak kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 01.07.2020 tarihinden itibaren başlatılacaktır.