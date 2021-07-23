4A-4B-4C SGK (SSK) ve Bağkur'luya erken emeklilik şansı! SGK açıklamıştı 90 gün içinde tamamlayın!

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 01/08/2019 tarihi itibariyle tüm yurt dışı borçlanmalarının prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltilmiş ve bu tarih itibariyle yurt dışı borçlanması yapanların sigortalılık statüleri de Bağ-Kur kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştı.

1 Ağustos 2019 Tarihinden birkaç hafta kadar önce bu yönde bir kanun çıkarılacağı bilgisi yayılmış ve tüm borçlanmak isteyen kişiler borçlanma taleplerini kuruma iletmişlerdi.

Eksik belgelerle müracaat edenlere ek süre Eski kanundan faydalanarak 4/a statüsünde ve ucuz borçlanma yapmak erken emekli olmak isteyenler sadece dilekçe ile müracaatlarını yaptılar. Sadece dilekçe ile müracaat edenlere kurum 'eksik belgeleriniz var, bu belgeleri 3 ay içerisinde tamamlayın' tebligatı gönderdi.