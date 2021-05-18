EMEKLİLİKTE SON 7 YIL HESABI NASIL YAPILIR?

4/a'lı işe başlama tarihim 15 Eylül 1997. 2009 yılına kadar 2088 prim günüm var. 2010-2013 arası 1079 gün 4/b, 2013-2014 arası tekrar 530 gün 4/a kapsamına prim ödemem var. Emeklilik öncesi son 1261 gün çalışmanın hangi statü kapsamında olduğuna göre emekli olabildiğimizi biliyorum. Bu durumda benim son 7 yılda 4/a'dan 958, 4/b'den ise 1079 günüm bulunuyor. Bu şartlarda benim 3600 günle 4/a statüsünden emekli olmam mümkün değil mi? Funda Görgün

Sizin gibi birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların emeklilik statülerinin belirlenmesine ilişkin son yedi yıl hesabında, en son prim ödenen ya da hesaplamanın yapıldığı tarihten geriye doğru yedi yılık süre değil, fiilen prim ödenmiş son yedi yıl (2520 gün) dikkate alınıyor. Diğer bir deyişle, emeklilik statüsünü belirleyen son yedi yıl, toplam prim gün sayısının son 2520 günüdür.

Bu bağlamda, an itibarıyla son 7 yıllık (2520 günlük) prim ödemenizin (sondan geriye doğru 530 gün 4/a, 1079 gün 4/b, 911 gün 4/a olmak üzere) 1441 günü 4/a, 1079 günü 4/b kapsamında oluyor.

Buna göre de son 7 yıllık prim ödemenizin 1261 günden fazlası 4/a kapsamında olarak, 3600 prim günü şartını sağlamış durumdasınız. 58 yaş şartını da sağladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.