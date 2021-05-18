Sizin gibi birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların emeklilik statülerinin belirlenmesine ilişkin son yedi yıl hesabında, en son prim ödenen ya da hesaplamanın yapıldığı tarihten geriye doğru yedi yılık süre değil, fiilen prim ödenmiş son yedi yıl (2520 gün) dikkate alınıyor. Diğer bir deyişle, emeklilik statüsünü belirleyen son yedi yıl, toplam prim gün sayısının son 2520 günüdür.
Bu bağlamda, an itibarıyla son 7 yıllık (2520 günlük) prim ödemenizin (sondan geriye doğru 530 gün 4/a, 1079 gün 4/b, 911 gün 4/a olmak üzere) 1441 günü 4/a, 1079 günü 4/b kapsamında oluyor.
Buna göre de son 7 yıllık prim ödemenizin 1261 günden fazlası 4/a kapsamında olarak, 3600 prim günü şartını sağlamış durumdasınız. 58 yaş şartını da sağladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.
EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi ise 7 yıl kuralı. Bu kural ise emeklilikte yaşanan problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğine kısa bir süre kalan çalışanların, 7 yıl kuralını bilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralı sebebiyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor.
7 yıl kuralı sebebiyle hemen emekli olmak için SSK yerine BAĞ-KUR üzerinden emekli olmayı seçtiniz ve bu durum da daha düşük emekli maaşı almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da BAĞ-KUR emeklilik şartlarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar haklı olarak BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmayı tercih etmek istiyorlar. Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Bu kural sadece SSK'lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor.
Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa, yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçmişse, o statü şartlarıyla emekli olunuyor. Son 7 yıl hizmet süresi eşitse en son tabi olunan statüye göre emeklilik aylığı bağlanıyor. Örneğin, sigortalının hem SSK, hem Bağ-Kur prim ödemesi varsa, son 7 yıllık fiili prim ödeme süresi içinde en fazla SSK statüsünden prim ödemişse SSK'dan, en fazla Bağ-Kur statüsünden prim ödemesi varsa Bağ-Kur'dan emekli aylığı bağlanıyor. Primler eşitse son sigortalılığı hangi statüde ise o statüden emekli aylığı bağlanıyor.
Son 7 yıl, sigortalılık süresi veya yaş şartının yerine getirildiği tarihten geriye doğru 7 yıl değil, son prim ödeme tarihinden geriye doğru prim ödenen 7 yılı ifade ediyor. Yani, toplam prim gün sayısının son 2520 günü. Bu konu bilinmediği için, kötü sürprizlerle karşılaşanlar olabiliyor.
1 Ekim 2008 sonrası farklı
Hemen ifade etmekte fayda var, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, yani yeni sosyal güvenlik uygulamalarının başladığı tarihten sonra bu kuralda değişiklik oldu. Buna göre, 1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için son yedi yıl sigorta primleri değil, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirleniyor.
SON 7 YIL KURALI NASIL ETKİLİYOR?
Son 7 yıl kuralına göre Bağ-Kur'dan emekli olursunuz…
Soru: 1966 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1986 olup 2008'e kadar 3661 gün primim var. 2008-2015 arasında Bağ-Kur'a 2700 gün prim ödedim. Günlerimi birleştirerek emekli olabilir miyim? SSK'dan emekli olabilir miyim?
Cevap: Son yedi yılda fazla prim ödenen (eşitse son olarak tabi olunan) kurum şartlarıyla emekli olunuyor. Son yedi yıl hesabına göre, Bağ-Kur'dan emekli olacaksınız. Priminiz 5400 günden fazla olduğu için bundan sonra prim ödemeseniz bile, 2024'te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. SSK'dan emekli olmak için sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün prim ödemeniz gerekir.
EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?
EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.
EYT KİMLERİ ETKİLEDİ, KİME VURUYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giren kişileri kapsayacak.
Bu tarihten önce işe giren, emeklilik prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişiler EYT Yasası çıkması durumunda emekli olmaya hak kazanacak.
EYT 2020 BÜTÇESİ İÇERİSİNDE YOK! EYT'DE SON DURUM NE?
Ne yazık ki EYT 2020 bütçesinde kendisine yer bulamadı. Konu hakkında 2020 yılının ilk açıklamasını yapan Çalışma Bakanı Selçuk ise "Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi.