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    • SGK
    • 12.02.2021 10:13
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    • 07.05.2021 14:17
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    SGK'nın sağladığı destekler açıklandı! Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme yapılıyor

    SGK hasta olanlara, emekli olamayanlara, çalışamayanlara çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Karşılıksız yada bazı koşullar altında sağlanan SGK destek ödemelerinden 3 tanesini tüm detayları ve başvuru işlemleri birlikte haberimizde derledik. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor.

    takvim.com.tr
    Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana...

    Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı takviyeler merak ediliyor. Devletin, Sosyal Güvenlik Müesseseyi aracılığıyla vatandaşlara eriştirdiği çok rakamda takviye bulunuyor. Devlet yakın akrabasına bakan vatandaşlara aylık evde bakım ücreti ödemesi yapıyor.

    HASTAYA BAKANA DEVLET DESTEĞİ

    2019 senesinde 1384 TL olan bu ücret geçtiğimiz yılki zamla beraber 1460 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı 2021 yılı için belirlenen zamla beraber 1.544,61 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3'ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

    Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler. Sigortalı bir işte çalışmayan, kendi işini yapmayan, emekli olmak için yaş ve gün şartını sağlamış ama prim ödemesi eksik olan vatandaşlara yapılan bu ödemeler toplu halde SGK tarafından yapılıyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine yapılabilir.

        YAŞLI VATANDAŞLARA 2022 AYLIĞI

        Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, Temmuz ayı memur maaşlarına yapılan zamla birlikte arttırıldı. 2022 kanun kapsamında verilen engelli ve yaşlılık aylıkları ile yeni zamlar belli oldu. Buna göre;

        2021 Ocak ayından itibaren yaşlı aylıklarının 864,89'ye,
        % 40-69 arası engelli aylıklarının 657'ye,
        % 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 1.024 TL'ye yükseltildi.
        Gerekli şartlarda yapılan düzenleme maddeleri belirtildi. 2022 engelli maaşına ilişkin düzenlemeler de mevcut.

        65 Yaş Aylığı Başvuruları Nasıl Yapılır?

        65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlarının ikamet ettikleri bölgede bulunan kaymakamlıklar aracılığı ile başvuru yapacakları ifade edilir. Kimlik kartları ile kaymakamlar bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaatlar gerçekleştirilebilir.

        Sağlık durumlarının elverişsiz olması halinde ise vasileri aracılığı ile bu başvuru yapılabilir.

        65 Aylığı Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

        65 yaş üzeri aylığı alabilmek için kişilerin SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı üzerinden bir sosyal güvenceye sahip olmaması gerekmektedir. Aylık almak için kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 65 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

        Aylık gelir incelemesinde kişinin eline geçen gelirin asgari ücretin 3'te 1'i oranından az olması da gerekmektedir. Kişinin yardıma ihtiyaç duyması ve düzenli bir gelirinin olmaması gerekmektedir.
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