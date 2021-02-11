SGK'nın sağladığı destekler açıklandı! Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme yapılıyor

Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı takviyeler merak ediliyor. Devletin, Sosyal Güvenlik Müesseseyi aracılığıyla vatandaşlara eriştirdiği çok rakamda takviye bulunuyor. Devlet yakın akrabasına bakan vatandaşlara aylık evde bakım ücreti ödemesi yapıyor.
HASTAYA BAKANA DEVLET DESTEĞİ
2019 senesinde 1384 TL olan bu ücret geçtiğimiz yılki zamla beraber 1460 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı 2021 yılı için belirlenen zamla beraber 1.544,61 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3'ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.
Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler. Sigortalı bir işte çalışmayan, kendi işini yapmayan, emekli olmak için yaş ve gün şartını sağlamış ama prim ödemesi eksik olan vatandaşlara yapılan bu ödemeler toplu halde SGK tarafından yapılıyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine yapılabilir.