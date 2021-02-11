SGK'nın sağladığı destekler açıklandı! Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme yapılıyor

YAŞLI VATANDAŞLARA 2022 AYLIĞI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, Temmuz ayı memur maaşlarına yapılan zamla birlikte arttırıldı. 2022 kanun kapsamında verilen engelli ve yaşlılık aylıkları ile yeni zamlar belli oldu. Buna göre;

2021 Ocak ayından itibaren yaşlı aylıklarının 864,89'ye,

% 40-69 arası engelli aylıklarının 657'ye,

% 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 1.024 TL'ye yükseltildi.

Gerekli şartlarda yapılan düzenleme maddeleri belirtildi. 2022 engelli maaşına ilişkin düzenlemeler de mevcut.