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    • SGK
    • 28.01.2021 17:00
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    • 28.01.2021 17:00
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    geldi! Bir gün bile oldukça önem arz ed 24 ay erken emekli olun! Erken emekliliğin yeni yolu!

    SGK Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'lu emeklilik yeni usulü sayfamızda yer alıyor. Erken Emeklilik: Erken emekli olabilir miyim? Görüşü tüm çalışanlar tarafından merak edilen bir sualdir. Çalışanların iş yaşamına başladığı ilk günden itibaren aklında beliren erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa vakitte kavuşmalarını sağlayan uygulamalar tamına erken emeklilik denir. TESK Başkanı Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini belirterek, emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyenlere yeni hak tanınmasını istedi.

    takvim.com.tr
    Kolay emeklilik geldi! Erken emekliliğin yeni yolu!

    Vatandaşlar tarafından en çok cevap aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. Yaş şartını tamamlayan ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara yeni bir imkan gündemde. Talep hayata geçerse, Bağ-Kur'lular krediyle emekli olabilecek. Peki, krediyle emekli olmanın şartları neler? SGK rehberine göre erkekler askerlik hizmetleri nedeniyle 2 yıl erken emekli olabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz.

    YENİ HAK GELSİN

    TESK Başkanı Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini belirterek, emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyenlere yeni hak tanınmasını istedi.

    'SİCİLE BAKILMASIN'

    Yeni yapılandırmada esnafa kredi imkanı verilmesinin yanında karşılarına sicil engeli çıkarılmamasını isteyen Palandöken, krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için ilgili bankanın herhangi bir riskinin olmayacağını, bu nedenle bankaların sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlayacağını ifade etti.

    Bendevi Palandöken, "Yeni yapılacak işbirliği protokolüyle esnafımıza, ayrım yapılmadan ve sicillerine bakılmaksızın prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli" şeklinde konuştu.

        Soru: 2 Ocak 1973 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 15 Aralık 1999 olup 6886 gün primim var. Buna göre askerliğimi borçlanmam gerekir mi, bana faydası olur mu? Kaç yaşında emekli olabilirim?

        Cevap: 114 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmış olmalısınız. Askerlik sürenizin 13 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

        ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

        Askerlik ve doğum borçlanması için en önemli noktalardan birisi sigorta başlangıç tarihi ve askerlik ile doğumun yapıldığı tarih. Bu şartları sağlayanlar borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

        Sigortalılık Süresine Göre Rehber

        SGK rehberine göre (takvim.com.tr) 23 Aralık 1970 doğumlu olan Kasım 1993 tarihinde askere giden birisi 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak işe başlarsa ve 6000 gün sigortalı süresi olan bir kişi askerlik borçlanması yapmazsa, 23.12.2026 tarihinde emekli olabilirken 1 günlük borçlanma ile yani 98,1 TL * % 32 = 31,39 TL ödeyerek 23.12.2024 tarihinde emekli olabilmektedir. Yani askerliğe başlama tarihi sigorta başlangıcı olarak hesaplanma yapıldığı için borçlanma halinde 2 yıllık bir kazanç sağlanabilmektedir.

            Borçlanma ile Emeklilik

            Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş önce emeklilik elde edilebiliyor.

            Kısmi süreli çalışanlar için erken emeklilik

            İş kanuna göre kısmi süreli olarak çalıştırılan sigortalıların ay içerisindeki çalışma zamanlarını 30 güne tamamlama hakları mevcuttur. Bu nedenle borçlanılan günler emeklilik prim günü açısından değerlendirilmekte ve ilgili kişilerin erken emekli olabilme hakları doğmaktadır.

            Kısmi Süreli Çalışmalarını Borçlanabilecek Sigortalılar

            Kısmi süreli çalışmalarını borçlanabilecek sigortalılar 25.02.2011 tarihinden itibaren İş Kanuna göre kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışan ve kısmi süreli olarak çalıştıkları aylara ait eksik gün nedeni işverence 06-"Kısmi İstihdam", 07-"Puantaj" ve 17-"Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma" koduyla bildirilenler eksik kalan günlerini borçlanabilecektir.

            Kısmi Süreli Çalışmalarda Borçlanma Tutarı

            Kısmi sürelere ilişkin borçlanma tutarı prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere belirlenecek günlük kazancın % 32'sidir. Fakat kısmi süreli çalışan sigortalıların borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması durumunda, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı %20'dir.

            Erken yaşlananlar için erken emeklilik (4/b),(4/c)

            Çalışma koşulları ya da çevresel faktörlerin etkisi ile bir kişinin erken yaşlandığını Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul gören bir sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi durumunda diğer çalışanlara nazaran erken olma imkânı mevcuttur. Erken yaşlanma suretiyle emeklilik şartı için kadın-erkek ayrımı bulunmamaktadır. Erken yaşlananlar için 55 yaşını doldurmak ve en az 5400 prim gününü tamamlamak şarttır.

            Madenlerde çalışanlar için erken emeklilik (4/a)

            Madenci olarak çalışanların iş şartları, diğer sektörlere göre daha fazla risk taşıması nedeniyle emeklilik hakları diğer SGK'lılara (4/a) oranla iyileştirilmiştir. Maden de çalışanların emekliliğe hak kazanmaları işe başlangıç tarihlerine göre değişmekte olup 01.10.2008 tarihinden önce ve sonra başlayanlar için ayrı şartlar mevcuttur.
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            Haberler SGK Kolay emeklilik geldi! Bir gün bile oldukça önem arz ederken 24 ay erken emekli olun! Erken emekliliğin yeni yolu!