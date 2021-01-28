Vatandaşlar tarafından en çok cevap aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. Yaş şartını tamamlayan ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara yeni bir imkan gündemde. Talep hayata geçerse, Bağ-Kur'lular krediyle emekli olabilecek. Peki, krediyle emekli olmanın şartları neler? SGK rehberine göre erkekler askerlik hizmetleri nedeniyle 2 yıl erken emekli olabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz.
YENİ HAK GELSİN
TESK Başkanı Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini belirterek, emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyenlere yeni hak tanınmasını istedi.
'SİCİLE BAKILMASIN'
Yeni yapılandırmada esnafa kredi imkanı verilmesinin yanında karşılarına sicil engeli çıkarılmamasını isteyen Palandöken, krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için ilgili bankanın herhangi bir riskinin olmayacağını, bu nedenle bankaların sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlayacağını ifade etti.
Bendevi Palandöken, "Yeni yapılacak işbirliği protokolüyle esnafımıza, ayrım yapılmadan ve sicillerine bakılmaksızın prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli" şeklinde konuştu.