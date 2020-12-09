SGK muhtelif ödemeler yaparak vatandaşları oldukça mutlu ediyor. Sosyal Güvenlik Müesseseyi bir genelge yayımladı ve vatandaşlara yapılacak ödemeler, yardımlara yer verildi. SGK, dar kazançlı vatandaşların, ekonomik krizden negatif olarak etkilenmemesi ismine ölüm eden vatandaşların yakınlarına cenaze yardımı veriliyor.
801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçtiğimiz yıl 716 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu yıl zamlandı. Toplam da 801 TL ödeme yapılıyor. SGK yılda 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.
SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir.
Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır. Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir. Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir. O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır. Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir. Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.