45'e çıkartıldı! Bu mesleklerden herhangi birini yapanlar erken emekli olabilirler

SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

SGK bu başvurulardan yaş, gün ve prim şartını sağlayanları emekli ediyor. Emeklilik süreci ise çeşitli koşullara ve kişilerin kendi bilgilerine bağlı olarak değişiyor.

Bu şartlarda bazı özel durumlarda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ek prim sağlayarak erken emeklilik sağlıyor. Bu meslek gruplarının insan vücudu için ağır işler olarak kabul edilmesi ve çalışma hayatında yıpratıcı etkisi olması nedeniyle diğer mesleklerden önce emeklilik hakkı elde ediyorlar.