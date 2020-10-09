45'e çıkartıldı! Bu mesleklerden herhangi birini yapanlar erken emekli olabilirler

SGK bu başvurulardan yaş, gün ve prim şartını sağlayanları emekli ediyor. Emeklilik süreci ise çeşitli koşullara ve kişilerin kendi bilgilerine bağlı olarak değişiyor. Bu şartlarda bazı özel durumlarda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ek prim sağlayarak erken emeklilik sağlıyor.
Yılda 60, 90 ve 180 Güne Uzanan Yıpranma Primi
SGK'nın sağladığı bu yıpranma yıllık bazda ele alınır. Bir yıl yani 360 gün çalışmaya meslek grubuna göre 60 gün, 90 ve 180 gün ek prim sağlanır.
Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor.
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
SGK bu başvurulardan yaş, gün ve prim şartını sağlayanları emekli ediyor. Emeklilik süreci ise çeşitli koşullara ve kişilerin kendi bilgilerine bağlı olarak değişiyor.
Bu şartlarda bazı özel durumlarda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ek prim sağlayarak erken emeklilik sağlıyor. Bu meslek gruplarının insan vücudu için ağır işler olarak kabul edilmesi ve çalışma hayatında yıpratıcı etkisi olması nedeniyle diğer mesleklerden önce emeklilik hakkı elde ediyorlar.
İŞTE O MESLEKLER
Madencilik ve yeraltı işleri.
90 Gün Ek Prim Hakkı Olan Meslekler
Cıva üretimi işleri ,Demir ve Çelik fabrikaları ,Asit üretimi yapan fabrika ve atöyele ,Sahil Güvenlik Komutanlığı ,Radyoaktif işler, ,Türk Silahlı Kuvvetleri ,Emniyet-Polis-Mit çalışanları ,Ceza infaz kurumlarında çalışanlar ,Basın ve gazetecilik işleri ,TRT'de haber hizmetinde çalışanlar ,TBMM yasama organı üyeleri ,Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.
60 ve 90 Gün Ek Prim Hakkı Olan Meslekler
Kurşun ve arsenik işleri ,Su altında çalışmayı gerektiren işler.
60 Gün Ek Prim Hakkı Olan Meslekler
Alüminyüm fabrikaları ,Döküm fabrikaları ,Çimento fabrikaları ,Cam fabrika ve atölyeleri ,Kok fabrikaları ,Termik santraller ,İtfaiye ve yangın söndürme işleri ,İhtiyat pilotları ,Diş tabibi ,Eczacı ,Tabip ,Hemşire ,Ebe ,Hastabakıcı hemşireler ,Toplum sağlığı teknisyeni.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
10.08.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var. Sedat E.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış. Ancak 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.08.2028 olacaktır.
11.10.1986 SSK girişliyim. K. YILMAZ
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
01.03.1994 işe giriş tarihim, toplam prim gün sayım 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. M. ASLAN
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.